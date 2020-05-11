【骨灰龕】屯門曾咀、粉嶺和合石4萬個骨灰龕位　今起接受申請

食物環境衞生署今天(11日)表示，將編配屯門曾咀靈灰安置所和粉嶺和合石靈灰安置所第六期新建合共4萬多個可續期骨灰龕位，並由今日起至六月十日接受申請。

食環署發言人表示，食環署將編配位於曾咀及和合石靈灰安置所第六期合共44 950個可續期骨灰龕位，當中包括曾咀靈灰安置所22 680個標準龕位（7 080個禁香龕位及15 600個非禁香龕位）及220個非禁香大型龕位，以及和合石靈灰安置所第六期21 720個標準龕位（11 490個禁香龕位及10 230個非禁香龕位）及330個大型龕位（160個禁香龕位及170個非禁香龕位）。



發言人稱，申請人只可為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少三位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。兩所靈灰安置所可供編配的各類型龕位（標準／大型；非禁香／禁香）及數量均有差別，並直接影響獲成功編配龕位的機會。在決定選擇申請哪一類型龕位時，申請人應先參閱表格上相關資料，以衡量該申請獲成功編配的機會。

本港骨灰龕位短缺。 （資料圖片）

申請表格由今日起可於食環署網站（www.fehd.gov.hk）下載，及於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處、各區民政諮詢中心，以及位於長洲、南丫島、坪洲、梅窩及大澳的郵政局派發，市民亦可經熱線2841 9111以傳真索取。填妥的申請表格連同所需文件的副本須於接受申請日期內以傳真（2333 1716）、電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交或郵寄至上述辦事處。申請人亦可於網上填寫及遞交申請表格。食環署建議申請人透過網上遞交申請，以避免郵遞延誤／無法派遞的情況。



食環署將以流動電話短訊、電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。申請人亦可在攪珠及電腦抽籤翌日於食環署網站、港島或九龍墳場及火葬場辦事處、公眾骨灰龕位編配辦事處或致電2841 9111查核其申請結果。



公營龕位有20年的安放期限，之後每10年需續期一次，期滿後2年內無續期的骨灰，將由食環署以綠色殯葬處理，申請人需在申請時說明，如無人續期時，會選擇把先人骨灰撒到紀念花園或大海。