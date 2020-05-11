新冠肺炎│海洋公園符合兩條件方可重開　園方早前指已做好準備

新冠肺炎疫情持續超過百日，海洋公園於1月26日宣布暫停營業，至今零收入，上周五（8日）行政總裁李繩宗曾表示，公園已流失超過100萬入場人次，公園內的防疫措施已完成，現時有待多方配合及同意下可重開。 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，公園只要適當的防疫措施，當中設立限制人數措施及周全計劃部份景點關閉等符合公眾衛生考慮因素下，可如其他娛樂場所一樣有限度重開。

邱騰華今日（11日）說，只要符合相關的公眾衛生條件下，將可以及早開放。（歐嘉樂攝）

停業百日失100萬客生意

屢受財困的海洋公園今年初因疫情嚴峻，至今已暫停營業超過一百日。上周五（8日）行政總裁李繩宗期望政府在限制人流聚集措施有所緩和、其他限制有所減卻，並得到專家意見許可等情況下，多方配合下的兩星期內可以重開，又指疫情下，公園已流失超過100萬入場人次。

邱騰華今日（11日）說，現時疫情有所緩和下，商經局亦同樣希望陸續重開與市民相關的景點等措施，但認為「公園地方太大」，要以公眾衛生為大前提下，在適當的防疫措施，當中設立限制人數措施及周全計劃部份景點關閉等，可有望如其他遊樂場所，如戲院等一樣及早開放。

+ 2

上周五，海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅曾指，公園重開後，整體及個別機動遊戲設施容客量均會減低超過一半，所有劇場亦採取隔行入座措施；開放時間縮短為上午10時到晚上6時，訪客要預先網上登記，每日限制入場人數為減至以往低於超過一半，雖鼓勵遊人以網上購票，但仍會開放現場購票，入園者要戴上口罩，客人以網上購票，入園後盡量減少現金購物，盡量使用八達通、信用卡，並鼓勵入園人士使用手機應用程式「預約通行證」，預約遊玩時間減輪候區人群聚集。

另外，公園指，所有職員在任何範圍戴上口罩，有需要人士可在公園內購買口罩，每個費用為10元。此外，職員會定期在主要設施噴水納米光觸媒塗層作出消毒，遊戲設施座位有特別安排，如過山車，不認識者要分隔兩個座位，以防感染。