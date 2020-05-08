海洋公園自1月底，因為新型冠狀病毒肺炎疫情而關閉至今。無遊客，海洋公園要繼續飼養動物，職員還要同企鵝玩，防止牠們有抑鬱。 大熊貓盈盈四月曾兩次成功與樂樂自然交配，海洋公園料最快六月底可按盈盈的表徵，才能判斷牠有無喜。不過盈盈已經「放產假」，公園重開亦不會見遊客。

新冠肺炎｜海洋公園失百萬客 資金捱不到9月 未有重開時間表

海洋公園無遊客 職員陪企鵝玩防抑鬱 盈盈成功交配未知有無喜

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戴豬嘴不能上過山車

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，公園整體及個別機動遊戲設施容客量均會減低超過一半，所有劇場亦採取隔行入座措施；開放時間縮短為上午10時到晚上6時，訪客要預先網上登記，每日限制入場人數為減至以往低於超過一半，雖鼓勵遊人以網上購票，但仍會開放現場購票，入園者要戴上口罩，客人以網上購票，入園後盡量減少現金購物，盡量使用八達通、信用卡，並鼓勵入園人士使用手機應用程式「預約通行證」，預約遊玩時間減輪候區人群聚集，公園所有同事已了解相關指引，他又透露，公園重開後會推出多個港人優惠，詳情將會於稍後時間公布。

公園指，所有職員在任何範圍戴上口罩，有需要人士可在公園內購買口罩，每個費用為10元。此外，職員會定期在主要設施噴水納米光觸媒塗層作出消毒，遊戲設施座位有特別安排，如過山車，不認識者要分隔兩個座位，以防感染。而公園亦不建議有人戴上俗稱「豬嘴」濾罐式口罩，擔心容易跌下做成危險。

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園內亦已經有多個設施以作配合，入園者會通過體溫監察器，體溫超過38度則會提供協助，此外，大部分設施出入口增設消毒搓手機，並於輪候區以顏色膠帶貼上「X」標示，區隔每組訪客，園內所有設施已進行消毒，而動物親上加親活動則會暫時消取。



此外，大熊貓盈盈四月曾兩次成功與樂樂自然交配，海洋公園料最快六月底可按盈盈的表徵，當中會留意荷爾蒙水平變化、行為改變例如多休息等確定是否懷孕，公園指，重開後遊客暫只能看見另一隻大熊貓安安。