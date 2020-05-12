22間直資學校申請調學費　女拔萃擬加價逾5%　男拔萃英華維持不變

直資學校教學方法靈活，吸引不少家長，唯疫情影響經濟狀況，學費多寡或增家長負擔，教育局昨日（11日）表示，截至今年5月5日，當局共收到22份調整學費的申請和35份不調整學費的通知書。 《香港01》統計各間直資學校2020/21學年的中一入學資料，當中大部分直資名校未有申請加價，包括拔萃男書院、聖保羅男女中學及英華書院等。拔萃女書院申請來年加學費5.26%，至每年4萬元。福建中學申請加價6%，至每年2.15萬元。

拔萃女書院申請來年加學費5.26%，至每年4萬元。（資料圖片）

教育局表示，截至本年5月5日，本局共收到22份調整學費的申請和35份不調整學費的通知書。當局會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

《香港01》統計各間直資學校2020/21學年的中一入學資料，當中港青基信書院計劃申請加學費6.67%，福建中學及羅定邦中學分別申請加費學6.02%及6%（見下表）。

拔萃男書院、聖保羅男女中學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學回覆查詢時表示，來年學費維持不變。英華書院及聖保羅書院的網頁資料顯示，來年學費維持不變。

另外，部分學校未有於網頁中透露來年學費，僅列出2019/20學年的學費給家長參考。

教育局於今年3月2日，發出有關2020/21學年直資學校調整學費申請及遞交財政預算的信函，計劃於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。

教育局指，當遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據。在審批過程中，教育局會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免／獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。