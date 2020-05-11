7.28暴動案｜3男女疑爬鐵絲網逃走　控方求就裝束行為裁屬暴動

去年7月28日有反修例運動的示威者在中環集會後，續往中上環方向進發，並發生警民衝突，一對男女與一名16歲少女在西源里，疑欲爬鐵線網逃走時被捕，案件今(11日)在區域法院開審，亦是修例運動中首宗涉及暴動罪的審訊。控方在開案陳詞時，直指本案無直接證據指證3人作暴動行為，但指3人當時均穿黑色衣物，又疑想逃避警方追捕，故要求法庭憑這些案件因素，裁斷是否足以裁定他們暴動罪名。

已結成夫婦的男女被告：湯偉雄及杜依蘭，手牽手離開法庭。(朱棨新攝)

三名被告：湯偉雄（39歲）、杜依蘭（42歲）及姓李女被告(17歲)。他們被控於2019年7月28日在德輔道西近西邊街一帶，參與暴動。湯和杜另各被控在西源里，無牌管有一套無線電對講機。湯及杜案發時仍為情侶，現已結為夫婦。

群眾4時許向中聯辦進發

控方開案陳詞透露，案發當日下午3時，中環遮打花園舉行一個獲發不反對通知書的集會。下午4時許，有示威者沿干諾道中西行，走向中聯辦方向。警方在西區警署外的德輔道西佈防。而防線前方有人群聚集，部份人身穿黑衣，戴頭盔、口罩和眼罩。

有人向警員掟磚頭

情況其後未有改善，反而變本加厲。有人在馬路放置雨傘、鐵欄和雜物等堵路，或以鐳射筆射向警員。警方雖多次發出警告但無效，遂於晚上7時許展開驅散。惟警員推進期間，示威者向警員掟具殺傷力的物品如磚頭等，警方則施放催淚彈。

湯以身阻擋讓兩女爬網逃走

示威者之後向後退，部分人轉入奇靈里，並經一條後巷載轉入西源里。控方指，湯和杜是採取上述逃跑路線的暴徒，而李則在西源里會合兩人。

警方特別戰術小隊成員（俗稱速龍小隊）追至西源里時，湯用雙手和身體阻擋警員追杜和李，兩人當時正爬越西源里其中一邊盡頭的鐵絲網。警員制服湯和杜，而李原已把爬越鐵絲網，之後再爬越鐵絲網返回，亦被捕，三人被帶到西區警署。