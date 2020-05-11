CU Mask│首日派口罩　香港郵政已派8.4萬份　3.6萬份無人收件

政府早前宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」，且派遞工作由今日（11日）起開始。 香港郵政表示，首日派遞工作順利進行，昨日接獲當局約12萬份口罩郵件，今日已派97%，僅餘下小部分郵件因地址問題未能派遞，將於明日再安排派遞。 截至今晚7時，網上登記人數已錄得107萬，涉及291萬人。

▼政府派口罩安排▼

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每名郵差需派遞約70至80份

香港郵政續指，今日已安排上門派遞郵件中，約七成即8.4萬份口罩郵件已成功派遞，另外約三成、約3.6萬份因登記地址無人收件，則會安排在郵政局領取。

人手安排，除日常負責派遞郵件的1,650名郵差外，因口罩郵件量分佈不同，香港郵政安排約300名郵差支援有需要添加人手的派遞局。一般而言，每名郵差平均需派遞約70至80份「銅芯抗疫口罩」郵件，但會因發貨量不同而派遞數量亦會有所加減。

有讀者向《香港01》表示，接獲政府派發的「銅芯抗疫口罩」後，拆開包裝發現掛耳繩斷裂。（讀者提供）

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加班工作安排方面，派遞郵差上班時間一般為上午8時至下午4時。倘工作量超出工時，有需要會安排郵差加班工作，一般不會超過3.5小時，因其全日工時可能已達11.5小時。另外，倘郵差加班工作超過3.5小時，仍未能完成其當日工作，香港郵政亦會作出內部資源調配，調動其他組別的郵差以分擔工作量。

香港郵政又指，將因應政府每日的口罩郵件發貨量，作人手及資源部署，又感謝所有郵差及後勤同事的努力。