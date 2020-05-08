CU Mask│蔡淑嫻丈夫麥靖宇曾與晶苑CEO共事　創科局：麥無推薦

港府花8億元公帑採購的「銅芯抗疫口罩」鬧出連番風波。主責的創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻日前承認，曾直接向晶苑國際集團行政總裁羅正亮「請教」，羅主動提出協助。政府最後未經公開招標下向晶苑批出生產銅芯口罩合約。 《香港01》發現，蔡淑嫻的丈夫麥靖宇，於2012年至2016年出任工業貿易署署長，期間與羅正亮同屬商經局紡織業諮詢委員會成員。兩人早已認識而且曾共事至少3年。 記者向創科局查詢，蔡淑嫻為何直接與羅正亮商討生產口罩、麥靖宇曾否向她推薦羅。創科局今午回覆，麥靖宇完全無向蔡淑嫻推薦任何人，兩人與羅正亮及其他晶苑集團人士亦無私交，只曾在公務場合見過數次。

港府本周公布向全港市民免費派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，負責的創科局常秘蔡淑嫻（右）日前承認，未經公開招標將生產合約批予晶苑集團。《香港01》發現，蔡的丈夫麥靖宇曾與晶苑CEO羅正亮共事。創科局回覆指，麥完全無就生產口罩向蔡推薦羅正亮及任何人。（資料圖片／高仲明攝）

蔡丈夫為前工貿署長 曾與晶苑CEO共事

蔡淑嫻的丈夫麥靖宇2016年退休時，已出任工業貿易署署長3年半，經常與工商界接觸。由商務及經濟發展局局長委任的紡織業諮詢委員會，負責就影響本港紡織品及成衣貿易的事務，向政府提供意見，而時任工貿署署長的麥靖宇屬當然成員。

翻查政府憲報，羅正亮由2013年4月起獲委任加入紡織業諮詢委員會，直至2017年8月，而麥靖宇由2012年7月至2016年2月出任工貿署署長；兩人於該委員會的任期至少重疊3年，顯示早已認識對方並曾共事。

當中，港府2014年建議放寬紡織品管制制度，麥靖宇作為主責的政府代表，曾出席立法會工商事務委員會解釋措施，當時會議文件指港府已就措施諮詢紡織業諮詢委員會並獲支持。港府同年修訂相關規例，撤銷對本地紡織品的相關管制。

港府的「銅芯抗疫口罩」項目公布不足一周，先後被質疑私相授受及專利涉虛假聲稱。（資料圖片／曾梓洋攝）

創科局：麥靖宇完全無推薦任何人

蔡淑嫻日前承認主動向羅正亮「請教」生產銅芯口罩，又形容晶苑以「友情價」承接訂單，擔心對方未能收回成本，其說法與港府通常公開招標採購，並以價低者得、評分制等客觀準則批標的做法不符，引發關注。

《香港01》今午向創科局查詢，蔡淑嫻直接與羅正亮協商的原因、是否經麥靖宇或其他人引薦，以及她與麥靖宇和對方有否私交。創科局發言人回應，強調麥靖宇完全無就生產可重用口罩向蔡淑嫻推薦任何人士，而蔡、麥兩人與羅正亮及其他晶苑集團人士並無私交，只曾在公務場合見過數次。

發言人續指，蔡從香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文得悉，在香港生產可重用口罩有很多限制，尤其缺乏大型電腦裁床，「故蔡女士於2月底聯絡晶苑國際集團有限公司羅正亮先生和聯泰控股有限公司陳祖恒先生，以了解他們的公司或他們認識的業界人士是否有設於香港的舊版房和大型電腦裁床可以借出，供在本地生產可重用口罩之用」。

蔡淑嫻的丈夫麥靖宇是資深高級公務員，2016年退休前出任工業貿易署署長，曾與晶苑CEO羅正亮一同出任紡織業諮詢委員會成員。（政府圖片）

財庫局：批准直接委聘 合約細節由創科局安排

財政司司長發布的《物料供應及採購規例》規定，只有在以公開招標不能有效採購時，政府部門才可採用單一或局限性招標，而事前亦必須獲財經事務及庫務局常秘批准。

財庫局發言人昨日回覆指，由於全球疫情變化迅速，加上口罩供應短缺，政府急需提供大量口罩予市民使用。為防止爆發大型社區感染，創科局建議直接委聘合適的研發機構，盡快應用科技方案以生產首批可重用口罩，由於超出該局可批核最高款額，故向財庫局申請批准。

發言人續指，考慮到創科局建議的採購安排，「旨在保障公眾衛生的緊急需要，以及符合世界貿易組織政府採購協議要求，本局接納相關建議」，但指合約的細節是由創科局跟進安排。

晶苑集團由「紡織大王」羅定邦家族長子羅樂風於1970年創立。該集團CEO為其兒子羅正亮。（晶苑集團網頁圖片）

銅芯口罩被質疑私相授受、虛假聲稱

港府本周二（5日）公布向全港市民免費派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，不過創科局起初拒絕公開生產商資料。傳媒日前揭出生產商是晶苑集團，而晶苑與獲政府委託統籌項目的香港紡織及成衣研發中心有董事重疊，被質疑私相授受。

今日再有報道指，「銅芯抗疫口罩」並無使用獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術，但創科局公布項目當日卻稱銅芯口罩獲得專利，又展示口罩獲得日內瓦國際發明展金牌，被質疑涉虛假聲稱。

創科局將於今日5時30分召開記者會，創科局常秘蔡淑嫻、創新科技署署長潘婷婷、香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文，以及總監陳慧欣將出席，預料將回應相關質疑。

麥靖宇在政府工作逾29年，是資深首長級公務員，除工貿署外亦曾於前工商科、前工商局工作；2007年出任前特首曾蔭權的私人秘書，2010年出任特首辦常秘。2012年梁振英當選特首後，麥調任工貿署署長。2017年曾蔭權被控接受利益罪，麥曾出庭作供。