新冠肺炎｜何栢良：三地有望放寬跨境　倡互認檢測結果時效訂7天

新型肺炎疫情緩和，特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前稱，三地政府正積極研究互認病毒檢測結果，如入境人士有陰性結果證明便可以豁免檢疫，安排等於內地手機應用程式「健康碼」。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，觀察到大灣區11個城市近日的確診個案少，認為三地有條件放寬跨境人流。他認為港人對內地存在信心問題，不信任當地的確診數字，亦擔心私人檢測報告造假，他認為由內地政府認可的實驗室較為可靠。 政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，當三地在連續28日沒有新增本地個案，便可考慮豁免跨境檢疫。目前內地仍有城市有人確診，他建議先對「零個案」的省市開放。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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林鄭月娥今早稱，内地、澳門和香港疫情控制得非常好，只有零星或者連續20多天沒有本地個案，三地政府正積極研究互認病毒檢測結果，例如内地和香港需要互認檢測病毒的化驗所，如果有陰性結果證明便可以豁免檢疫，安排等於內地手機應用程式「健康碼」。

林鄭：不可能即時全面放寬

林鄭月娥強調，不可能即時全部放鬆，讓所有人自由跨境，一定要有優先次序，上月底已經修訂法例，允許跨境學童、內地設廠人士、以及律師、會計師等專業人士豁免檢疫。

林鄭月娥強調，不可能即時全部放鬆跨境限制，讓所有人自由跨境，一定要有優先次序。（余俊亮攝）

何栢良：結果有效期應定為七日

港大感染及傳染病中心總監何栢良說，觀察到香港和大灣區其他十個城市近日的確診個案少，認為三地有條件放寬跨境限制。倘個別城市出現零星本地個案，但可追查源頭，放鬆跨境對本港的抗疫風險亦不大。他強調檢測結果的時效性，有效期應定為7日。

他坦言港人對內地存在信心問題，不信任當地的確診數字，亦擔心檢測報告造假，無辦法用科學解決。針對信任問題，他認為由內地政府認可的實驗室較為可靠，兩地政府可挑選實驗室作互相認證。至於核實程序，他指出港府可參考澳門及內地部份地區做法，跨境者毋須再出示紙本健康證明，改為開啟手機應用程式，讓關口職員掃描「健康碼」以連接實驗室報告，做法類似電子支付。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃舒慧攝）

許樹昌：應先對「零個案」的省市開放

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，港府放寬跨境限制前，應先確保三地長時間沒有爆發社區感染。當三地在連續28日沒有新增本地個案，便可考慮豁免跨境檢疫；但目前內地仍有城市有人確診，他建議先對「零個案」的省市開放。而當個別城市再次出現不明源頭的本地感染個案，港府則應對該城市馬上封關。