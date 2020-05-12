工會揭政府清潔外判商被罰令工人失遣散費　疑設影子公司接手合約

清潔服務業職工會及油尖旺區區議員胡穗珊收到市民投訴，發現食環署外判商羅氏清潔服務有限公司，早前因被扣分而5年內不能投標，並被政府提早2個月中止在多區的合約，令不少清潔工人無法按法例取得遣散費。另一方面，工會指一間新註冊的「耀發環境服務有限公司」陸續接手羅氏多個合約，工會質疑耀發是羅氏的影子公司，屬「左手交右手」，避開政府懲罰。

清潔服務職工會總幹事杜振豪（左）質疑外判扣分制度無法懲罰公司，反而令前線工友權益受損。（袁澍攝）

「羅氏清潔服務有限公司」是西貢、葵青、大埔、油尖區（南）街道清潔服務的承包商，2016年因聘請無身分證人士被裁定違反《入境條例》罪名成立。羅氏及後上訴至終審法院，但2019年被終審法院駁回上訴。按照扣分制規定，羅氏自2019年起，五年內不能參與政府外判服務合約投標。

「羅氏」原本在西貢區、葵青區、大埔區的服務都被政府提早兩個月中止，令24個月的合約縮短為22個月的合約，變相令外判清潔工人喪失獲得遣散費的權利。根據《勞工法例》，僱員服務同一僱主連續24個月後而被裁員、停工等，可獲發遣散費。油尖旺區議員胡穗珊稱，單西貢區就涉及235名工友，涉及遣散費或達300萬。

區議員胡穗珊懷疑「耀發」是「羅氏」的影子公司。（袁澍攝）

另外，工會發現羅氏疑另設影子公司投標，繞過政府懲罰。例如羅氏在油尖區（南）的合約4月底完結，5月初被「耀發環境服務有限公司」接手。工會及胡穗珊引述線報指，羅氏原本負責的西貢、元朗南、元朗北外判清潔服務均被耀發接手。

工會查冊後發現，羅氏和耀發兩間公司有同一個聯絡人，耀發的地址亦與羅氏員工訓練中心相同。此外，耀發董事羅建宗，以及羅氏董事羅漢文，於第三間公司「龍興發展有限公司」申報同一住址，令工會懷疑耀發是羅氏的影子公司，用來逃避羅氏5年不能投標的罰責。清潔服務職工會總幹事杜振豪質疑，政府外判扣分制度無法懲罰公司，反而令前線工友權益受損。