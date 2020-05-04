防疫抗疫基金｜支援清潔及保安人員津貼　第一期已發出六千萬元

新型冠狀病毒疫情打擊各行各業，政府早前推出「防疫抗疫基金」，包括向政府及房委會的服務承辦商所僱用的前線清潔工、廁所事務員及保安發放每月1,000元津貼，為期不少於四個月。政府今日（4日）指出，第一期發放的三月份津貼款項共約6,000萬元，受惠工友約六萬名，涉及超過340個承辦商。 此外，社署今日推出「噴灑防病毒塗層津貼」，以支援全港約一千間安老院及殘疾人士院舍進行噴灑防病毒塗層。

政府早前推出「防疫抗疫基金」，包括向政府及房委會的服務承辦商所僱用的前線清潔工、廁所事務員及保安發放每月1,000元津貼，為期不少於四個月。（資料圖片）

三月執勤員工已獲發津貼

政府發言人說，曾於今年三月執勤的合資格員工已獲發該月的1,000元津貼。根據安排，四月的津貼會隨該月的薪酬一併發放。

發言人說，承辦商所聘用的合資格前線人員無須為此項津貼提出申請，相關政府採購部門及房委會每月會向承辦商索取領取津貼的人數，繼而把津貼款項通過承辦商轉發給工友。

今日推出「噴灑防病毒塗層津貼」

此外，社署今日推出「噴灑防病毒塗層津貼」，支援全港約一千間安老院及殘疾人士院舍進行噴灑防病毒塗層，津貼總額約八千萬元。

社署說，於今年4月30日持有有效牌照的津助、合約、自負盈虧、私營安老院及殘疾人士院舍，均符合資格申請，每間院舍可獲發的津貼金額上限，將按其面積計算。

須在8月31日或之前開始噴灑工作

社署今日會發出信函邀請各院舍申請津貼，經確認後，院舍即可自行購買一次或多次防病毒效能合共不少於180日的噴灑塗層服務，並須於今年8月31日或之前開始進行噴灑工作。