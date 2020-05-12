元朗區議會｜鄧炳強回應721事件　再否認警方濫捕、濫權

去年元朗721白衣人無差別襲擊市民，事件發生至今近一年，警務處處長鄧炳強今日（12日）首次出席元朗區議會大會。 會上多名民主派議員就721、831太子站事件及限聚令執法問題提問，又質疑警方日前在旺角執法行動。至於有鄉事派區議員則關注警方受傷問題，更有人揚言「如果畀我做警察，我肯定會打低幾廿件。」此外，會議前有撐警人士聚集，有區議員質疑警方未有票控，惟元朗民政事務專員袁嘉諾稱，涉及指控案件證據不宜討論。

警務處長鄧炳強出席元朗區議會。（鄭子峰攝）

警務處處長鄧炳強今日出席元朗區議會大會，會上多名民主派區議員就721白衣人無差別襲擊市民、831太子站事件向鄧炳強提問，要求徹查721事件，形容警方在處理721當中是「失職、失責、失德」。他們又關注警隊心理及精神健康評估機制。

鄧炳強向鄺俊宇慰問

當中鄺俊宇周日晚在旺角山東街被警方按地制服，他在發言時展示傷勢，又關注當晚警方對傳媒的不合理待遇。鄧炳強指鄺俊宇是他其中一位尊敬的民主派議員，所以慰問他傷勢，他承認傳媒在旺角採訪受阻「唔理想」，會檢討檢視稱「要更加專業」，下星期會與傳媒業界代表見面。但回應中無提會否道歉。鄧炳強又說，正式與反修例運動有關的死者，只得11月被「暴徒」磚頭擊中死亡的羅伯，又指不認同警員濫權濫捕。

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兩派議員爭論「鄉黑」用字

至於會上的鄉事派區議員則關注警方被鎅頸、擲汽油彈等行為，不滿民主派議員關注警隊心理及精神健康評估機制，期間區議員文美桂更揚言「如果畀我做警察，我肯定會打低幾廿件。」言論惹起現場譁然。同時又有區議員建議為記者發牌，更指希望警方「加強」武器。

會上兩派議員曾就「鄉黑」用字爭論，楊家安要求除非有證據，會內發言不應再說「鄉黑」。最後區議會主席黃偉賢則裁定，「鄉黑」與「黑警」的詞語一樣，並非指全部鄉郊人士都是涉黑，等於黑警只是涉犯法的警務人員一樣，故兩個詞語都可用使用。

鄧炳強：有穿黃背心人士直播期間性騷擾女警

區議員鄧鎔耀指，時下的所謂記者「質素參差」，建議警方應該考慮就記者證「發牌」。

鄧炳強回應指，警方同記者工作性質不同，指前者想保持安全距離，後者想走到最近拍攝「最靚」的照片，會與傳媒界開會商討如何取平衡。鄧炳強質疑指，不知道部分穿著黃色背心的人是否記者，但直播期間說粗言穢語、對女警作出性騷擾。他續指，自己非從事新聞工作，無專業資格，所以不能下定論。

會議開始前，元朗政府合署地下有逾廿名「撐警」人士聚集拉橫額等，大叫口號稱「哪有721」表示支持鄧炳強。（鄭子峰攝）

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警方未有票控撐警人士 民政事務專員指不宜討論

此外，區議會前有撐警人士聚集，但警方未有用「限聚令」作票控。會上有民主派區議員質疑警方執法雙重標準，鄧炳強僅說警方一向是先給予警告無效後始發告票。其後有區議員反駁指警方稍前時段曾作過三次警告後仍無採取行動，惟元朗民政事務專員袁嘉諾稱，涉及指控案件證據不宜討論。