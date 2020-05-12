記者旺角採訪被警噴胡椒要求跪下　鄧炳強：不理想會檢討

警務處處長鄧炳強今日（12日）出席元朗區議會會議後見記者，回應周日旺角警方阻礙記者採訪，包括有記者被命令要跪下等，鄧炳強承認有「幾個場景不理想」。他被追問到他以往聲稱尊重記者，如今是否「講一套做一套」，及是否前線下屬沒有遵從指令，會否道歉等，鄧炳強並無道歉，僅指警隊的問題「由我一力承擔」。他重申下周將與傳媒工會見面。

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對於有攝影記者採訪期間被帶到後巷要求及強制停止攝錄，有關行為是否屬違法及會否道歉，鄧炳強表示，「有做得不理想地方」，稱會檢視個別事件。

記者追問他以往聲稱尊重記者，如今是否「講一套做一套」，及是否前線下屬沒有遵從指令，會否道歉等，鄧炳強回應指，警隊的問題「由我一力承擔」。

鄧炳強出席會議後見記者，回應周日旺角警方阻礙記者採訪，指有「幾個場景不理想」，但未有道歉。（鄭子峰攝）

多次被追問會否道歉

另外，被問到他早前向傳媒業界發信表示希望研究有建設性方案，是否指設立記者發牌制度，鄧炳強指「不會有前設」，強調下周會約見業界討論。

鄧炳強見記者前，會議室外現場非常擁擠。有撐警人士在採訪線前舉寫有「無林卓廷無721」的橫額，另外有多名區議員期間叫口號。

元朗區議會會議上，多名議員關注記者採訪周日在旺角採訪期間遭警方不合理對待，鄧炳強承認「唔理想」，會檢討檢視，稱「要更加專業」，但無回應會否向傳媒道歉。