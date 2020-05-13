逃犯條例│民權觀察報告　7被捕者聲稱遭警施酷刑　促警調查

「民權觀察」今日發表《香港警察處理示威活動：酷刑和殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰調查報告》，訪問了45名去年底在反修例活動期間，聲稱遭受警方不當對待的被捕者，當中有被捕人稱在錄口供時遭警員用電筒照眼15秒，又有被捕人稱被夾在警車內的鐵欄下15分鐘，民權觀察批評相關行為足已構成酷刑罪行，認為港府應成立獨立調查委員會，調查警隊中是否涉及殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，如證明屬實，須起訴及懲罰，並對受害者作出賠償。 《香港01》正向警方查詢。

警方在反修例示威期間拘捕多名示威者。（資料圖片）

民權觀察在去年去年7月至11月期間，透過被捕支援熱線及「警暴支援平台」，訪問45名被捕人士及1名目擊者，聲稱在被捕前、受制服後或羈留期間均受到或目擊警方的不合理對待，懷疑違反《公民權利和政治權利國際公約》第7條及《香港人權法案》第3條中訂明，即任何人不得施以酷刑、殘忍、不人道或侮辱的待遇或處罰；以及《禁止酷刑公約》第16條規定，政府應防止公職人員或以官方身分行使職權的人施以、唆使或同意有關行為。

民權觀察成員王浩賢（左）及沈偉男（右）促警方調查不合理對待的指控。

報告引述被捕者遭抓下體及裸搜 但無作投訴​

民權觀察報告詳述7宗較嚴重個案，其中兩宗情況嚴重，警員行為如證明屬實，足已構成酷刑罪行。一名被捕者Jason（化名）聲稱，在被警員制服在地後，遭警員用手肘大力壓向頸部，接近半分鐘無法呼吸、感到不適和反胃。Jason又指被押回警署後，遭警員用拳頭毆打頭及用膝撞腹，並要求他道歉，否則加控他襲警，另一名警員則用電筒近距離照向他，持續15秒，並威嚇說：「如果我照你1分鐘，你隻眼就會盲。」令他眼睛赤痛，視力受影響。

而另一個案Gabriel（化名）亦聲稱，在被15名速龍小隊警員包圍後，遭警棍毆打身體多處，包括頭部，更有有警員將路上一塊不屬於他的磚頭與其個人物品放在一起拍攝，之後放入其背包內。Gabriel又指在警車上被要求趴低夾在鐵欄下15分鐘，回到警署後被蒙眼毆打，及威迫吞下硬物，在簽署文件時Gabriel憂被「加料」畫上斜線，Gabriel指警員見狀用筆在其臉上畫上多條斜線。

其餘5個個案的受訪者，分別指控被警員用力抓下體、被逼立站5小時、威嚇雞姦、在沒解釋原因及派發「羈留搜查表格」下裸搜、受傷後延遲送院及在警員面前用尿壺小便。民權觀察表示，上述7宗個案在受訪時未向投訴警察課投訴。

民權觀察發表《香港警察處理示威活動：酷刑和殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰調查報告》，有45名被捕人士聲稱遭警方不同程度不合理對待。

民權觀察：有系統地侵犯人權

民權觀察成員王浩賢指，若個案證明屬實，足以顯示警隊有系統地侵犯人權，質疑是否得到上司默許，認為警隊應盡快在警車及警署內安裝具錄音功能閉路電視，以免出現「人權黑洞」。

民權觀察成員沈偉男亦指出，港府應設立完全獨立及具約束力的監警機制，主動調查不合理對待的指控，例如獨立調查委員會。沈又批評，當警員侵犯人權後無後果，只會變本加厲，「見到近日警員對記者的情況，已經好嚴重」。