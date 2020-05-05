逃犯條例｜指鐳射筆可用作表達訴求　少年就被裁藏攻擊武器罪上訴

少年於去年9月21日屯門遊行前被截查，發現藏有鐳射筆、改裝雨傘和行山杖。他去年被裁定兩項管有攻擊性武器罪成，被判入更生中心。少年就定罪提出上訴，案件今(5日)在高等法院審理。少年一方指，鐳射筆可用作表達訴求，如去年有人用鐳射筆射向太空館。而少年或只是出於環保意識，才持有破爛的雨傘和行山杖，原審裁判官錯誤裁定它們屬改裝。法官聽罷陳詞後，押後以書面頒布上訴結果。

少年到步屯門時，被警員搜出其隨身物品有改裝傘及鐳射筆等。(資料圖片)

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上訴人被問話時未有家長陪同

本案上訴人案發時15歲，被捕及接受審訊時，才年滿16歲。上訴人早前被判入更生中心，庭上透露他將於下月獲釋。代表上訴人的資深大律師彭耀鴻指，上訴人案發時不足16歲，惟他被警員被問話時，未有家長陪同，亦未被警誡。惟原審裁判官接納該些受查的影片及文字謄本呈堂。上訴人認為，該些證據不應被接納呈堂。

此外，上訴人原被控一項管有適合作非法用途的工具罪，及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。而原審裁判官在裁決前，才表示涉及首控罪的鐳射筆也應被視作攻擊性武器，因此修改首控罪為管有攻擊性武器罪。上訴人一方今指，原審裁判官在控辯雙方結案陳詞後、裁決前才提出修訂控罪。惟高等法院法官質疑，上訴人在原審時為可不申請重新審理案件。

警方早前在警察的記者會上，曾展示一把改裝雨傘。（資料圖片）

用破爛雨傘出於環保意識

上訴人又質疑，原審裁判官忽略鐳射筆本身的用途，即點出位置。鐳射筆亦可用作表達訴求，如有人於去年8月時用鐳射筆射向太空館，以表達訴求。對於原審裁判官質疑上訴人被搜出保護裝置，上訴人反指，要考慮當時的社會環境，如7.21元朗有襲擊事件。若有人過於謹慎而戴上保護裝置，是否有意傷人意圖。

對於原審裁判官裁定，上訴人持有的雨傘及行山杖是經改裝，上訴人稱只是出於環保意識，才繼續使用破爛的的雨傘及行山杖。

律政司指上訴人說法自相矛盾

律政司代表回應指，一個人參加和平示威並配合警方指示，不會預期警方使用武力阻止不法行為。上訴人攜有涉案物品，但又稱參加和平集會，說法是自相矛盾。

上訴人反駁，攻擊不一定來自警方，可以是來自其他方面，如7.21元朗襲擊事件，上訴人謂：「除非控方話係果啲(7.21事件襲擊者)都係警察黎，咁當然唔係。」

案件編號：HCMA13/2020