新冠肺炎｜復業五日再現本地初確診　美容健身業界憂再要停業

新型冠狀病毒肺炎疫情稍為放緩，連續23天「零本地感染」。不過，今日（12日）新增一宗新型肺炎初步確診個案，該名66歲女病人無外遊紀錄，紀錄或「斷纜」。 多項防疫措施上周屆滿，政府放寬多項措施，包括在有條件下批准美容院、健身室重開，惟復業第五日，再出現本地確診個案，業界代表坦言感到擔心疫情再度爆發，香港美容業總會創會主席葉世雄認為，政府應公布機制，列明甚麼情況才需停業。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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例如可以再做多啲咩放心啲？如果再見到疫情，我真係見唔到曙光。 健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎

香港美容業總會創會主席葉世雄憂慮政府會否「重啟停工」。（資料圖片）

美容業葉世雄憂要再停工：捱咗廿幾日，依家先開返

對於今日新增一宗初步確診個案，香港美容業總會創會主席葉世雄指，業界當然感到擔心疫情再爆發，憂慮政府會否「重啟停工」，「捱咗廿幾日，依家先開返」，認為政府應公布機制，列明在什麼情況下，該行業需要停工，「例如某行業累積多少個案要停？」他無奈道，當初停業決定來得突然，又強調業界一直做的措施比政府規管的更多，安全系數相對高，惟最後仍被停業。



另外，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎亦表示，復業數日來，客人反應的確熱烈，但全是熟客，「餓咗40幾日一次過返嚟 !」他相信一宗初步確診個案暫未影響客人上堂意欲，「如果有幾單就會。」他明言業界明白疫情或會反覆，「有心理準備還心理準備，但始終都係驚」，期望政府不要再單方面勒令停業，而是與業界有商有量，「例如可以再做多啲咩放心啲？如果再見到疫情，我真係見唔到曙光。」

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎相信，如果有更多宗個案，會再度影響顧客信心。（資料圖片）

黃家和：現階段毋須太過嚇驚自己

除了批准部分場所重開，食肆每桌人數亦放寬至8人。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，現階段「毋須太過嚇驚自己」，「唔好好似一單就好似天跌落嚟咁」，認為相對2月、3月疫情爆發時，食肆採取更多防疫措施，加上全民戴口罩，相信不用擔心大爆發。他又指，明白防疫措施或「時鬆時緊」，業界亦有心理準備，「當然希望無事，但武漢依家都有幾單個案」，認為本周發展關鍵，將影響本月21日屆滿的限聚令等，會否再度延長或收緊。