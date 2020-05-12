新冠肺炎｜消息指港府最快周末派包機　往印度新德里接滯留港人

新冠肺炎 （COVID-19）疫情持續，3,000多名港人滯留印度，保安局表明正研究安排專機接載返港。消息指，當局最快於本周末（16或17日）派出包機，接載在新德里或附近及有特別需要港人，每名乘客須支約8,000元機票費用。 保安局回覆查詢時表示，和多間航空公司聯絡，探討安排班機，一待確定任何具體安排，政府會盡快作出公布。

印度疫情持續，消息指港府本周末會派包機接載港人回港。

消息指港府最快周末派包機往印度新德里，有滯留印度港人表示，料印度會繼續封關至6月初，期間沒法預訂內陸航線及國際航線機票，內陸的火車車票至本周末亦已額滿，由於他並非身處新德里及附近城市，故相信無法乘搭包機，料須待至下月初，當城市解封後便自行回港。

保安局表示，特區政府正與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐印度大使館及印度駐香港總領事館緊密聯繫，同時和多間航空公司聯絡，探討安排班機按情況分批協助滯留當地香港居民回港。具體安排包括專機的出發日期和地點，需視乎多項因素，包括當地政府的審批時間和配合、當地的實際情況和疫情發展、當地陸空交通或其他限制等。發言人稱，一待確定任何具體安排，政府會盡快作出公布。