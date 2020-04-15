駱惠寧批國安機制不完善　陳淑莊：粉碎市民對社會復和的期待

中聯辦主任駱惠寧今日（15日）就「國家安全教育日」發表短片講話，提到香港維護國家安全的制度不夠完善，須盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行」。 公民黨立法會議員陳淑莊擔心，中央會就《基本法》第23條立法或其他政策層面，插手干預香港本地事務，令「港人治港」及高度自治等付諸流水。 陳淑莊批評，兩辦（港澳辦、中聯辦）近日的連串行為，粉碎市民期待社會氣氛復和的期待，希望兩辦對香港事務發言時克制，強調港人絕對有能力根據《基本法》處理自己的事務。

中聯辦主任駱惠寧表示，香港維護國家安全的制度始終不夠完善，不少人的國家安全觀念相對薄弱，要儘快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫。（全民國家安全教育日影片截圖）

駱惠寧於講話中提到，維護國家安全需要三個環境，包括良好的制度環境、法治環境及社會環境。陳淑莊稱，駱惠寧口中的良好環境，正正是香港目前最大的壓力，指駱惠寧及港澳辦主任夏寶龍上任後，市民一直對二人如何處理香港事務持觀望態度，可惜從兩辦批評立法會內會情況，可看到中央干涉香港內部事務。

對於駱談及良好的法治環境，陳淑莊形容正正是「刺中港人的心」，她引述昨日《路透社》訪問3位資深法官對香港的司法獨立感憂慮，質疑現在所謂的法治是為國家服務，推動國家政策，而非保障人民權利，變成「永遠都係國家贏國家啱」。

陳淑莊批評，兩辦近日的連串行為，粉碎市民期待社會緩和的夢想，希望兩辦對香港事務發言時克制，強調港人絕對有能力根據《基本法》處理自己的事務。（翟睿敏攝）

料未來會作出一系列令人更加擔憂的舉措

陳淑莊續指，文中提及良好的社會環境，最主要的內容是有關「鬥爭」，而香港現在最需要的是修復而非繼續鬥爭，若將鬥爭提升至國家策劃層次， 只會為香港帶來更大的隱憂。

另外，就駱惠寧提到的四個「該」，陳淑莊擔心中央會就23條立法，或是其他政策層面上，插手干預香港本地事務，令「一國兩制」、「港人治港」及高度自治等付諸流水。陳淑莊強調，香港應以自己的方法，處理現時的社會躁動，需要的是復原關係，但市民所期待的緩和環境，被最近連環發生的事件粉碎，希望兩辦對香港事務發言時克制，港人絕對有能力根據《基本法》處理自己的事務。

被問到兩辦的連串行動是否與選舉接近有關，陳淑莊認同此說法，另外亦是兩辦就反送中以來，沒有辦法處理的問題作出最激烈的回應，相信隨後會繼續作出令香港人更加擔憂的一系列舉措。