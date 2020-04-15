駱惠寧：香港維護國家安全制度不夠完善　須盡快制定法律（全文）

今日（15日）為「全民國家安全教育日」，中聯辦主任駱惠寧發表短片致辭，提出三點對國家安全維護的感想，認為香港自回歸以來在維護國家安全制度上不夠完善，國家安全始終是突出短板，在關鍵時刻會成為致命隱患，強調香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，決不能讓香港成為國家安全的風險口。」 駱惠寧又指，在反修例事件中，「港獨」及「黑暴」等激進暴力犯罪行為，令香港法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重挑戰「一國兩制」底線，「違法得不到應有懲治，引來的會是更多的效仿」。

駱惠寧指，不少港人的國家安全觀念相對薄弱，在關鍵時刻會成為致命隱患，認為香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫。（全民國家安全教育日影片截圖）

各位朋友：

今天是第五個「全民國家安全教育日」。說起國家安全，有人可能覺得離自己很遠，但其實很近，眼前正在經歷的這場疫情防控戰，就是事關國家安全的一場大戰，也與我們每一個家庭、每一個人息息相關。國家安全就在我們身邊，就在生活中。國家安全包括很多方面，如公共衛生安全、經濟安全、政治安全、文化安全、社會安全、生態安全、網絡安全等。在這抗擊疫情的關鍵時期，用這樣的特殊形式，啟動「全民國家安全教育日」活動，相信大家能切身體會到國家安全「人人有關、人人有責」這句話的深意。在此，我有三點感想與大家共勉：

提三點對國家安全維護的感想

一：不少人對國家安全觀念薄弱 關鍵時成致命的隱患

維護國家安全需要良好的制度環境。國家是香港抵御風浪、戰勝挑戰的最大底氣，維護國家安全就是維護香港的根本利益。但香港維護國家安全的制度始終不夠完善，不少人的國家安全觀念也相對薄弱。在香港回歸祖國的近23年裡，國家安全始終是突出短板，這個短板在關鍵時刻會成為致命的隱患。

近幾年來，外部勢力對香港事務深度干預，更凸顯了加強維護國家安全制度建設的重要性。相信所有愛國家、愛香港的朋友都會形成這樣的共識，要盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，決不能讓香港成為國家安全的風險口。

駱惠寧指，去年6月以來持續發生的「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為，導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，更嚴重破壞香港安定繁榮。（資料圖片）

二. 批「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為衝擊法治核心價值

維護國家安全需要良好的法治環境。法治是香港的一張亮麗名片，也是香港繁榮穩定的重要基石。但去年6月以來持續發生的「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為，導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，更嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全。

即使在當前需全社會共同抗疫的時刻，還有人伺機縱火堵路，制造爆炸品，威脅市民人身安全，破壞社會公共秩序。沒有法治，就沒有安定。違法得不到應有懲治，引來的會是更多的效仿；侵蝕法治的「蟻穴」得不到清除，摧毀的將是國家安全的「大壩」，損害的將是全體香港市民的福祉，這個道理不難理解。對任何危及香港法治根本的行為，我們都應當零容忍。

三. 市民應同心抗疫 反對「攬炒」

維護國家安全需要良好的社會環境。「法律是正義的最後一道防線」。但把所有希望都放在最後一道防線，結果可能就守不住；即便守住了，個人和社會，也要付出沉重代價。把防線前移，建之於端，防患於未然，社會才會安穩，市民才會安心，國家才有安全。每一位香港市民都應做文明的守護者、法治的維護者、進步的推動者。香港全社會都應行動起來，營造有利於同各種危害香港安定和國家安全行為作鬥爭的社會輿論環境。當前，要同心抗疫，反對「攬炒」。只要人人盡責，共同築城，就能戰勝各種風險挑戰。

各位朋友，習近平總書記強調，「中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」偉大祖國始終是香港的堅強後盾，讓我們共同維護好國家的主權、安全和發展利益，維護好香港的長期穩定和繁榮，共同推動「一國兩制」行穩致遠！

謝謝大家！