駱惠寧指港國安不完善　民建聯：有責任堵漏洞　民主黨斥上綱上線

中聯辦主任駱惠寧今天（15日）發表短片講話，指香港維護國家安全的制度不夠完善，不少港人的國家安全觀念相對薄弱，香港在國家安全方面始終是「突出短板」，「在關鍵時刻會成為致命的隱患」，認為香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，不能讓香港成為國家安全的風險口。

對於政府是否需在本屆任期內就《基本法》23條立法，民建聯主席李慧琼表示，23條立法是憲制責任，認為政府有責任積極努力堵塞漏洞，製造氛圍準備有關立法工作。

民主黨主席胡志偉批評，駱惠寧和中央把所有事情上綱上線，把國家安全及23條問題當成「稻草人」，旨在收緊對香港的管治，對改善香港政治困局毫無幫助。