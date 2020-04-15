駱惠寧指港國安不完善　民建聯：有責任堵漏洞　民主黨斥上綱上線

撰文：吳倬安
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中聯辦主任駱惠寧今天（15日）發表短片講話，指香港維護國家安全的制度不夠完善，不少港人的國家安全觀念相對薄弱，香港在國家安全方面始終是「突出短板」，「在關鍵時刻會成為致命的隱患」，認為香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，不能讓香港成為國家安全的風險口。
對於政府是否需在本屆任期內就《基本法》23條立法，民建聯主席李慧琼表示，23條立法是憲制責任，認為政府有責任積極努力堵塞漏洞，製造氛圍準備有關立法工作。
民主黨主席胡志偉批評，駱惠寧和中央把所有事情上綱上線，把國家安全及23條問題當成「稻草人」，旨在收緊對香港的管治，對改善香港政治困局毫無幫助。
駱惠寧與林鄭月娥。（資料圖片／法新社）
李慧琼表示，過去一段時期，香港出現嚴重的暴力衝擊，有議員邀請外國政府干預香港事務，從各渠道都可看到有不同力量在暴亂中非常活躍和滲透。她續指，香港在國家安全上存在漏洞，需要正視，強調政府在維護國家安全責無旁貸，不能看到漏洞仍坐視不理。
李慧琼又指，23條立法是憲制責任，認為政府有責任積極努力堵塞漏洞，製造氛圍準備有關立法工作。
胡志偉（資料圖片／梁鵬威攝）
民主黨主席胡志偉批評，駱惠寧及中央將所有事情上綱上線，國家安全及23條問題只是「稻草人」，中央政府旨在收緊對香港的管治，對改善香港目前的政治困局毫無幫助。胡志偉指，中央政府以至特區政府不停強調國家安全問題，只是中央製造出來的「稻草人」，旨在轉移施政無能視線，並藉此加強干預香港內部事務。
胡志偉認為，假如特區政府要為23條立法，香港就必須要落實雙普選，特區政府有民意授權後，才有立法基礎。