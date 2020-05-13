中大生涉襲警案｜警長作供認無警誡被告　又反口說：突然醒起有

中大男學生被指於去年8月25日荃葵青遊行當晚推倒持盾警員的案件今（11日）於西九龍法院續審。辯方讀出錄音，指警長拘捕後，曾向被告表明「冇人話你掂我伙計，話你非法集結，唔係話你襲警呀。」該警長在盤問下，承認從來沒有警誡被告，並覺得做法沒有問題。惟辯方再三質疑後，他忽然改口指「突然間醒起喺車有警誡佢，但我唔係好肯定。」

警長郭俊琪作供時承認無警誡被告祝嘉樂，並認為做法沒有問題。(林樂兒攝)

錄指顯示警長指控被告非法集結

被告祝嘉樂（21歲）為中大學生，他否認於去年8月25日在荃灣街市街和眾安街交界的HKT1010店舖外襲擊警員陳勁翔。

被告被捕後曾用手機拍攝，辯方大律師藍凱欣今繼續盤問偵緝警長郭俊祺時，讀出片中的錄音。郭先稱「搵人招呼佢」，其後說：「冇人話你kick佢，話你非法集結呀。」被告指自己沒有襲警，郭就回覆：「冇人話你掂我伙計，話你非法集結，唔係話你襲警呀，你知唔知。」對話當中夾雜粗言穢語，而郭則在庭上否認曾說粗口。

辯方質疑無警誡記錄

被問及說出這番說話時有無警誡被告，郭回覆沒有。辯方追問下，他承認拘捕被告後從來沒有施行警誡，又稱自己沒有主動調查被告，故覺得做法無問題。對於郭聲稱現場環境不宜警誡，辯方問道：「警車上面你望住佢，佢望住你，有咩唔適合警誡呀？」郭則回應當時很快要離開，即使警誡了也沒空記錄下來。

郭突稱曾在車上作警誡

辯方再三質問其做法有無問題，此時郭忽改口稱：「我突然間醒起喺車度有警誡佢，但我唔係好肯定。」辯方形容他是「答到唔識答」才如此回應，郭否認。惟他承認其記事冊及口供紙均無警誡記錄，亦同意辯方指「當差三十年，如果有警誡完全冇可能冇記錄。」

郭否認當時假借涉嫌非法集結的罪名將被告帶走，並指調查後認為證據充分才起訴襲警罪。他堅稱被告曾經大叫、衝前及推警員。

聆訊下午續。

案件編號：WKCC3484/2019