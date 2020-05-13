新冠肺炎｜何栢良促停放寬措施　安排梨木樹邨第五座所有住戶檢測

新冠肺炎疫情緩和，惟本港昨日（12日）新增一宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，連續23日「零本地感染」紀錄斷纜。根據專家指，需要連續28日沒有本地確診個案，疫情才算受控。據悉，該名66歲女病人居於梨木樹邨第五座，日前於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人，媳婦及孫兒都有病徵，已入院觀察。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）在港台節目《千禧年代》中稱，這名患者背後起碼還有一宗確診個案，甚或有一個隱形群組，認為需叫停各項放寬措施。他認為當局需認真追查病毒源頭，建議安排梨木樹邨第五座的所有住戶接受病毒檢測，找出無病徵感染者。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃舒慧攝）

檢疫人士所居住的大廈名單只更新至3月

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，這名新患者比較令人擔心，因為她的感染源頭不明，亦無外遊紀錄，即是背後肯定起碼還有一宗確診個案，甚或有一個隱形群組，放寬措施需叫停。何估計，患者的感染源頭有機會是外國回港、曾接受家居強制檢疫人士。他指出，衞生署的「根據香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」只更新至3月，患者所住梨木樹邨曾有48人接受檢疫，當中第五座有三人，但暫未得知過去一個月，該邨是否有人接受檢疫。

+ 5 + 4 + 3

社區做測試數目不足

何栢良指，本港的檢測數目不足夠，政府亦沒有分類公布過檢測數字，無從考究檢測的地區分布，希望政府能公開透明，定期公開資料。他又稱，截至5月5日，本港一共進行了700,000個病毒測試，由3至5月每日門診測試數目持續下跌，從日均1000個樣本，銳減至日均200個，反映在社區做的測試數目不足。他表示，現時社區存在低頻率傳播，測試數目少會令發現個案滯後。

患者周六求診 昨日才有結果

何續稱，該名新患者上星期五發病，星期六求診並提交樣本，但昨日下午才有檢測結果，事隔足足四日。他表示，當局需檢視為何需時四日才得出結果，指出等候結果期間亦可能引發傳播。何栢良認為當局需認真追查源頭，而擴大測試數目是關鍵。他建議當局安排梨木樹邨第五座的所有住戶接受病毒檢測，或可參考內地和外國的做法，在邨內擺設街站，盡力找出無病徵感染者。