新冠肺炎．5.13｜確診梨木樹邨婦人丈夫初確診　9人家族已3人染疫

新冠肺炎疫情緩和多日，惟昨日（12日）新增一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本港連續23日「零本地感染」的紀錄斷纜。該名66歲女病人家住梨木樹邨，日前於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人，媳婦及孫仔都有病徵，已入院觀察。據悉66歲女病人第二次檢測呈陽性，確診患上新冠肺炎，她的5歲孫女今日亦確診。 另外，一名由巴基斯坦籍男子返港後出現病徵，亦告初步確診。換言之，今日新增至少3宗個案。

【23:20】北區醫院周一（11日）晚上公布，其隔離病房的負壓系統於上周五（8日）及周日（10日）先後發生故障。北區醫院今日（13日）再公布，昨晚該院隔離病房其中一間單人房內負壓抽風系統風閘出現不穩定情況，相關情況曾於周日發生。連同最新公布的故障，北區醫院的隔離病房負壓系統在5日內，已先後出現3次故障。

新冠肺炎│北區醫院隔離病房負壓系統昨日再故障 屬五日內第三次

【23:00】新型冠狀病毒肺炎疫情仍在全球蔓延，本港的「零本地感染」斷纜，今日（13日）新增兩宗本地個案及一宗輸入個案，其中兩宗本地個案患者是住在梨木樹邨的66歲女病人，與其不同住的孫女，據悉女病人丈夫亦初步確診。

衞生防護中心晚上公布，兩嫲孫合共有至少23個密切接觸者，廿多人當中已知6人有病徵已送院。

新冠肺炎｜梨木樹爺嫲孫三人中招 逾20密切接觸者6人有病徵入院

【22:45】《澳門日報》報道，粵港澳三地正磋商放寬檢疫限制，被問會否受香港新增本地確診個案影響，山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，肯定有影響，但各地政府會繼續保持密切溝通，因應最新疫情去協調及做決定，目前未有進一步信息可公佈。

【22:30】機管局今日宣布，5月18日起，所有離港旅客在香港國際機場離港層禁區範圍內必須佩戴口罩，直至另行通知。相關強制規定亦適用於乘坐旅客捷運系統、停機坪接駁巴士或在海天客運碼頭海空聯運樓層的離港旅客。機管局亦建議抵港旅客在抵達香港國際機場時佩戴口罩。

機場員工在客運大樓離港及抵港層禁區範圍内，所有旅客可進出的區域、海天客運碼頭、旅客捷運系統及停機坪接駁巴士内，亦必須佩戴口罩。

新冠肺炎｜周五起國泰航班乘客須戴口罩 包括辦理登機及貴賓室內

【21:40】「零本地感染」斷纜，政府抗疫專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，限聚令及其他已放寬的措施暫不需立即收緊，需觀察未來幾日會否有廣泛的社區爆發，如有數宗源頭不明的無源頭個案在不同地區出現，則需要調整措施。他又認為，28日無本地個案只代表本地傳播鏈截斷，與限制措施的放寬無直接關係。

新冠肺炎｜專家許樹昌：倘再有源頭不明個案 或需收緊社交限制

5月12日晚上，患者的丈夫於晚上約11時上小巴送往隔離。（張嘉敏攝）

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【20:12】政府發言人表示，首班接載滯留印度的香港居民返港的專機，暫定最快於下周日（17日）從新德里出發回港。首班專機會優先協助現時身處印度首都新德里，以及身處新德里周邊或其他地區而有特殊需要的人士，包括患病、孕婦、幼孩等和他們的同行家人。入境事務處過去幾天已逐一聯絡符合上述情況的求助人，確認他們乘坐專機的意向和取得他們的具體資料，以便向當地政府申請出行的審批。

新冠肺炎｜港府首班印度包機5月17日返港 每人自費8000元

【19:30】確診66歲婦人的丈夫，昨晚因無病徵，被送到駿洋邨檢疫隔離。消息指，其檢測今日有結果，初步確診。

與二人同住的兒子、媳婦及男孫，因有病徵，昨晚送入院檢查，病毒檢測呈陰性；二人另一居於荃灣街市街卓明樓的兒子一家三口及另一兒子，當中孫女今日也確診，其他人檢測呈陰性。即九人家族中，已有三人中招。

孫女曾與外婆等十多人共膳，近日又居於富榮花園外婆家中，另有再多十多名緊密接觸者。

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【19:20】隨著新冠肺炎疫情緩和，全港學校將於5月27日起分階段復課。教育局今正式發出復課指引，訂明中小學應盡量使用課室空間分隔學生，並應避免小組討論活動，即使特殊情況下須分組，學生亦須保持最少一米距離及考慮安裝隔板。另提醒沒廁所板的馬桶或蹲廁，校方須定時消毒或考慮更換坐廁等。

然而，復課指引中隻字未提跨境生安排。新界校長會副主席兼鳳溪第一小學校長朱偉林表示，理解本港及深圳政府尚未就跨境生事宜達成共識，但坦言對跨境生不適的處理方法抱有疑問，希望教育局稍後可公布詳盡指引，說明跨境生不適時的照顧方案。

教育局發復課指引 學生進行小組建議裝隔板 提醒應用坐廁

【18:45】國泰航空今日發出最新指引，由本周五（5月15日）起，乘客在無法與他人保持2米距離或在按照國泰職員的指示下，必須佩戴口罩，包括在辦理登機手續及在國泰貴賓室範圍。

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第1050宗確診的5歲女童住在荃灣街市街卓明樓，即在大河道麥當勞樓上。（羅國輝攝）

【18:20】兩宗本地個案分別涉及一名66歲女病人，以及其一名5歲外孫女。兩人分別居住於荃灣梨木樹邨5座及街市街10號卓明樓，衞生署衞生防護中心計劃派發深喉唾液樣本瓶予確診者住所同一棟樓的其他住客，檢測是否有更多感染個案，了解社區的傳播情況。

其中在荃灣卓明樓樓上，有「一樓一鳳」單位， 衞生署人員曾按鈴查詢，但無人應門。

兩本地確診梨木樹邨及卓明樓住客需檢測 唐樓有「一樓一鳳」單位

【18:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇及其團隊最新一項研究，利用來自人類及中華菊頭蝠腸道的成體幹細胞製作類器官，以測試新型冠狀病毒在人類及蝙蝠腸道的感染情況，結果顯示兩者均會被新冠病毒所感染。其中菊頭蝠的腸道細胞即使被極低病毒載量的新冠病毒感染，病毒仍有能力在腸道細胞內複製，團隊認為結果傾向新冠病毒的源頭或是蝙蝠。研究成果已於國際期刊《自然醫學》發表。

袁國勇團隊揭少量新冠病毒足以在菊頭蝠腸道繁殖 推論蝙蝠為病源

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【17:30】張竹君表示，梨木樹邨5座及荃灣街市街卓明樓分別有2個及1個家居檢疫人士，均不是確診個案。

【17:13】有關復課安排，徐德義稱過去數星期疫情緩和，有關當局計劃復課，而過去疫情是零星個案及主要是海外人士，要預防感染靠市民做好個人衞生，戴口罩，復課時個人防護裝備是重要，會看疫情發展而收緊或放鬆，又指長時間停止民生及經濟活動是不實際。

新冠肺炎｜本地個案再現惟限聚令無收緊 徐德義：不止考慮28日數

【16:51】張竹君表示，66歲女病人的感染源頭未明，仍然調查中。現時有兩個本地個案，即顯示在社區有傳播鏈。女病人在5月8日出現病徵，9日及10日都留家，沒有去過母親節的慶祝活動。

【16:37】張竹君表示，1049號的66歲確診女子的密切接觸者合共有8名家人，7人有病徵送醫院，1人（婦人的丈夫）送檢疫中心。衞生署計劃派發深喉唾液樣本至確診者住所同一棟樓的其他住客，了解社區的傳播情況。

新冠肺炎｜5歲女患者曾到荃灣日朗坊補習 職員指師生暫無不適

張竹君稱，5歲女童曾到荃灣日朗坊補習社上課，衞生署將會安排教職員及學生收集樣本檢測。女童亦曾到婆婆位於大角咀富榮花園8座的寓所，婆婆都會接受測試。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，北區醫院昨晚11時半負壓病房再有故障，出現「閘制不穩定，持續3分鐘，無影響病房的負壓系統」，涉事是單人房，1個病人需作霧化程序，但非新冠肺炎病人。她稱，由於北區醫院短期內3次出現問題，現已停用該負壓病房，要求機電署檢查及交報告。

新冠肺炎｜兩嫲孫確診 常去楊屋道街市 孫女住大河道麥當勞樓上

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下午三時許，有穿上全副裝備的清潔人員抵孫女所住的卓明樓消毒清潔。（荃灣區議員劉肇軒Facebook專頁圖片）

【16:33】衞生署記者會公布，今日新增3宗確診個案，包括兩宗是本地個案，沒有外遊紀錄，分別是1049號的66歲女子，及1050號個案的5歲女童，兩人是嫲孫關係。66歲女子住梨木樹邨五座，會到楊屋道街市買餸，外出有戴口罩。女童住在荃灣街市街10號卓明樓，即大河道麥當勞的樓上。

另有一宗是巴基斯坦返港後確診，是34歲男子，5月12日發燒。他於3月12日至5月9日到巴基斯坦探親。

食物及衞生局副局長徐德義表示，限聚令的法例仍然有效，當局會按疫情發展，有適時適度的調整。政府會加強社區檢測，為無病徵的院舍人士檢測，以及為機場3萬員工分批做檢測。

【16:30】新冠肺炎疫情漸趨緩和之際，本港昨日新增一宗初步確診個案，該名家住梨木樹邨五座66歲女病人無外遊紀錄，消息指其5步孫女亦確診，令本港連續23天的零本地感染斷纜。梨木樹邨五座今早有加強消毒，有街坊擔心會爆發社區感染，甚至變成「疫廈」；有在附近應考DSE的考生坦言，擔心零感染斷纜或要延長「限聚令」，「考晒試都無得去玩」。

新冠肺炎｜梨木樹邨居民憂社區爆發 鄰近DSE考生憂考完後無得玩

【16:10】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將於下午4時半出席記者會，交代最新疫情。

據地區人士了解，新確診的5歲女童住在荃灣街市街10號卓明樓。現場消息指有穿上保護衣的政府人員到場清潔消毒。該樓宇的地舖有一間麥當勞，人流眾多。

【14:56】教育局局長楊潤雄表示，復課安排維持不變，提醒學校需要遵守衞生感染控制措施。就再度出現本地新型肺炎確診個案，楊潤雄稱疫情會反覆，呼籲全港市民維持個人衞生，盡量減少社交活動及保持社交距離。他又稱有待衞生署進一步調查個案，教育局會因應調查發展與衞生防護中心協商復課安排。

【14:38】據悉，伊利沙伯醫院今日亦新增一宗初步確診個案，34歲外籍男子於5月9日由巴基斯坦返港，入住火炭駿洋邨隔離期間有發燒及肌肉痛，至昨日（12日）中午由救護車送抵伊院求診，料屬海外輸入個案。

【14:25】消息指，住梨木樹邨66歲女患者的5歲孫女都確診新型肺炎，衞生署已完成女童的第二次檢測結果，顯示為陽性。

【14:10】相隔20多日再錄得本地感染個案。市面「搶口罩潮」漸退，動輒200元一盒的天價不再。記者走訪荃灣多間藥房，發現一盒成人口罩的價格維持在110元至140元之間，鮮有150元以上的價格。有藥房現時僅剩中童口罩，職員更明言暫時不再入貨；亦有藥房老闆仍有不少餘貨待沽，因此加送一包嬰兒紙巾促銷。

新冠肺炎｜再現本地感染個案 口罩價格續跌 藥房：短期內不入貨

【13:20】香港業餘田徑總會及渣打銀行今日宣布，將於2021年1月24日（星期日）舉行渣打馬拉松2021賽事。今年的渣馬因為疫情而停辦，但大會已為2020年參賽者預留名額，賽事詳情及報名安排將於稍後公佈。

【渣打馬拉松】今年停辦明年1月24日回歸 渣馬為2020參賽者留位

【13:00】據區議員陳琬琛指，最新本地確診的患者，經常前往荃灣街市買餸。記者今日（13日）上午巡視荃灣街市及楊屋道街市，發現兩處都人潮湧湧，有市民會戴上面罩、塑膠手套買餸，有些市民則表示「戴口罩就足夠」，不過亦見到零星市民已經「除罩相見」。

新冠肺炎｜梨木樹邨確診本地感染婦常去荃灣街市 場內有街坊除罩

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【10:44】消息指，梨木樹邨66歲婦人第二次檢測結果亦呈陽性，確診患上新冠肺炎，意味本港連續23日沒有本地確診個案告終，需重新計算。專家指，本地需連續28日沒有確診個案疫情才算真正受控。

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【10:30】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）在港台節目《千禧年代》中稱，這名患者背後起碼還有一宗確診個案，甚或有一個隱形群組，認為需叫停各項放寬措施。他認為當局需認真追查病毒源頭，建議安排梨木樹邨第五座的所有住戶接受病毒檢測，找出無病徵感染者。

新冠肺炎｜何栢良促停放寬措施 安排梨木樹邨第五座所有住戶檢測

【10:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（13日）接受電台節目訪問時指出，確診個案證明本港社區存在隱性傳播鏈，又指個案為本港抗疫工作響起警號，促政府把每日檢測數目增至7,500人。

新冠肺炎｜梨木樹邨婦初步確診 袁國勇：反映社區存隱性傳播鏈

【08:00】截至周二（13日）上午8時，全國確診病例84457宗，累計死亡人數4644人，疑似病例3宗，治癒病例79584宗，累計境外輸入1691宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

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新冠肺炎｜梨木樹邨無外遊史婦初確診 袁國勇：零確診需重新計算

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