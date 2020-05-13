7.28暴動案｜督察作供後獲護送離開　有警揚言：邊個影相拉邊個

去年7月28日中西區反修例暴動案續審，控方今午（13日）傳召高級督察吳智偉作供，吳講述當天被派往該區指揮情況，及示威者的衣著等後離開。惟他離庭時有多名疑似便衣警男子護送，更有司法機構職員著傳媒代表不要與督察同𨋢，至記者見吳抵達灣仔政府大樓停車場時，有自稱警員的男子警告傳媒說：「唔畀影相，邊個影相拉邊個。」《香港01》就警員作供是否有特別安排向司法機構查詢，暫未獲回覆。

三名被告分別為湯偉雄（39歲）、杜依蘭（42歲）及姓李女被告(17歲)。他們被控於2019年7月28日在德輔道西近西邊街一帶，參與暴動。湯和杜另各被控在西源里，無牌管有一套無線電對講機。

西九警區調至西區佈防

高級督察吳智偉供稱，事發時他為西九總區應變大隊第2梯隊第3小隊指揮官，他當日因應港島區發生的公眾活動，到西區警署一帶巡邏及佈防，警方當日於德輔道西及西邊街交界設立防線。

指有示威者雙手包保鮮紙

當日下午4時55分，他收到消息指遮打花園集合結束，有100至200人向西邊街防線行近，他們部份人身穿黑衣，戴上眼罩、豬嘴，手持鐵通，雙手包上保鮮紙。警方曾警告集結人士此為未經批准集結，要求他們向金鐘方向離開，並舉起黃旗。

自稱警員男子出言恐嚇

下午5時至晚上約7時間，雙方一直對峙，而後來有人向警方擲物，引發警方施放催淚彈進行驅散。

本案散庭後，作供高級督察吳智偉由多名司法機構職員及疑似警員陪同下離開，一名司法機構職員一度阻記者與吳同𨋢，更要求所有記者「搭下架𨋢」。大批傳媒最終跟隨吳至灣仔政府大樓停車場位置，此時有自稱警員的男子警告傳媒：「呢度唔畀影相，邊個影相拉邊個」，又一度著傳媒出示身份證。

案件編號：DCCC 872/2019