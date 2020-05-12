7.28暴動案｜辯方投訴不應用暴徒字眼　官指不涉價值觀或政治立場

因《逃犯條例》的爭議，去年7月28日在中西區有集會活動，後來卻演變成衝突，其中3人被指當日涉參與暴動的案件，今（12日）於區域法院續審，惟在傳召證人前，控辯雙方就多個問題發生爭議，辯方並投訴控方不應在庭上應用上「暴徒」一詞，惟主控官解釋是在循序漸進地道出案情時，才指出涉案者是暴徒。法官郭啟安最後認為這字眼不涉價值觀或政治立場，又指辯方可選用其他詞彙。

被告湯偉雄（右）及杜依蘭（左）。(朱棨新攝)

三名被告分別為湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）及姓李女被告(16歲)。他們被控於2019年7月28日在德輔道西近西邊街一帶，參與暴動。湯和杜另各被控在西源里，無牌管有一套無線電對講機。

將用《大紀元》及《蘋果》影片

控方傳召證人前，表示會以閉路電視錄影及網上片段舉證，當中包括《大紀元》及《蘋果日報》的影片。惟控方反對放映時連同聲音播出，指音頻涉及旁述和訪問，屬於傳聞證供，故只應播放影像。法官就問道，如現場錄到有人叫囂，法庭是否應納入證據考慮。辯方則指，錄影本身連帶聲音，應將聲音一同播出才完整。法官認為，案件沒有陪審團，法庭有能力分辨應考慮哪些證物，最終允許影像與聲音同時播出。

至於控方提出的非法集結交替控罪，三名被告同稱不接受此項指控。有辯方大狀指會留待結案時，就法庭可否接納這交替控罪作陳詞。

用暴徒稱呼似已下結論

另外，辯方表示留意到昨日和今天庭上均用到「暴徒」一詞，因法庭正是要處理暴動的指控，用上此字似乎已下結論，故應避免使用。控方回應其開案陳詞並非一開始就以暴徒稱呼，而是循序漸進地指出涉案者是暴徒，而控方有權用此字彙。法官則指，「暴徒」一字不涉及價值觀或政治立場，若辯方不同意也可用其他字眼。

督察供稱有途人將水馬搬到路上

控方傳召案發時駐香港仔特遣隊的高級督察蘇裕天作供。他按照錄影描述，指當日有人在遮打花園外經德輔道中前往西環方向，途中有人從中環租庇利街將灌了水的水馬搬到干諾道中。

申請書列明會用頭盔口罩

蘇在辯方盤問下，指自己對於當日公眾活動的認知，是從新聞而來。他後來調到西區分區活動管理組後，曾接受處理遊行集會申請的訓練。辯方其後向他展示劉穎匡當時申請遮打花園集會時，向警方提交的申請書，表上列明了會使用安全帽、頭盔、口罩、護目鏡等。辯方再展示警方的書面回覆，可見警方批准該集會，而附帶條件之一是避免用尖銳物件作示威用途。蘇在辯方詢問下，確認警方當時沒有施加不可帶安全帽、頭盔、口罩及護目鏡。

根據控辯雙方同意的事項，三名被告被捕時身穿黑色衣物，杜戴著頭盔、攜有防毒面罩，李戴上安全帽，亦攜有口罩。

聆訊下午續。

案件編號：DCCC827/2019