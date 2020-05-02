防疫抗疫基金｜零售、物管資助計劃共批出逾3萬宗申請　涉23億元

政府今日（2日）於「添馬台」Facebook上表示，第一輪防疫抗疫基金下的「零售業資助計劃」截至上月29日已收到約9.3萬份申請，當中已批出2.9萬份，涉及逾22億元；而基金下的「物管支援計劃」亦已批出約2,850宗申請，涉及超過1億元，料惠及超過1.75萬幢樓宇及約2.55萬名前線員工。

政府發言人在添馬台Facebook上指，首輪防疫抗疫基金中的「零售業資助計劃」，大部分審批申請工作接近完成，截止4月29日的限期前收到約9.3萬份申請，當中政府已批出2.9萬份，涉及超過22億元，申請人將陸續收到結果的通知，料審批及資助發放工作可於5月內完成，申請者可到以下連結查詢申請結果：

http://enquiry.retailsubsidy.gov.hk

另外，抗疫基金下的「物管支援計劃」已批出約2,850宗申請，涉及逾1億元，料可惠及超過1.75萬幢樓宇及約2.55萬名前線物業管理員工，政府發言人提醒，物業管理公司發業主組織獲發資助後，須盡快向員工發放「抗疫辛勞津貼」，公司3個月內須向有關部門提交發放資助的報告，民政事務署或物監局將會作隨機覆核及審查，以確保前線物管員工已收取相關資助，有關計劃尚未截止，繼續接受申請，已申請人士及有意申請者可到物監管網頁查詢詳情：

www.pmsahk.org.hk

第一階段「物管支援計劃」涵蓋私人住宅及商住兩用的大廈；第二階段則涵蓋工業和商業大廈，當中包括商場，申請由物管公司或業主組織負責，前線員工毋須作出個人申請。