清潔工涉阻差｜現場有警民罵戰　被告以身相隔助警員冷靜

清潔工被指在去年8月5日全港大「三罷」示威中，在深水埗伸手阻礙警長截查少年而被控阻差辦公罪一案，辯方今日（13日）在九龍城法院作結案陳詞。辯方稱，案發當時被告並不知道在場警員正在追捕疑犯，事件純屬「美麗的誤會」，又指受阻警長當時與群眾罵戰，亦自覺受辱，被告可能因害怕警長失控，並襲擊其他市民，從而用身體「隔一隔」馮，希望他冷靜下來，並非蓄意阻礙。裁判官將案件押後至6月8日宣判。

被告何永隆被指助一名約15歲少年逃走，被控阻差辦工罪。(李慧娜攝)

被告何永隆，50歲，清潔工人，被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他去年8月5日在深水埗欽州街與長沙灣道交界，阻礙警長馮耀彤執行職務。

被告可能不知阻礙到馮

辯方代表律師陳詞時指，案發當時環境嘈吵，被告在馬路上正走向安全島方向，忽然身形高大、全副武裝的警長馮耀彤（下稱：馮）與其同袍向被告跑去，被告很有可能因不知道他們正在執行職務而意外地阻礙到馮。

馮未有記下被告曾叫人走

律師指，雖然馮聲稱現場有人向他講粗口，又指被告曾伸手及故意用身體阻擋馮的去路，並向少年大叫「走！走啊！」但現場片段均沒有拍攝到相關場面，馮的記事冊亦無紀錄，質疑有20年經驗的馮，既然在現場指控被告阻差辦公，必定知道被告的動作十分重要，沒有理由不就此作紀錄。

辯方又指，馮與被告已經「心口貼心口」，被告向馮大叫：「走啊！」亦屬正常，並不一定是指示其他示威者逃走。辯方質疑，馮當日無完全根據守則行使職權，庭上證供亦無證據支持，其供詞的可信性應受到質疑。

警長馮耀彤指被告何永隆伸開雙手並與他心口貼心口的方式阻擋其去路。(李慧娜攝)

質疑馮非正當執行職務

辯方亦質疑馮當天並非正當執行職務，指馮當日指控現場一名男子非法集結，才引發後續有關被告的指控，但馮承認該名少年當時獨自一人，可見其懷疑並無合理根據。

被告或想讓馮冷靜一下

辯方又指，案發時馮受到現場人士指罵他「叫雞唔比錢」，馮反諷「係咪你收唔到錢咋」後，雙方爆發罵戰，馮因無法自控而衝向群眾報復而發生。按此說法，辯方續稱馮當時並非正當地執行職務，被告可能因害怕其他市民被失控的馮襲擊，而「隔一隔」馮，希望他冷靜下來，並非蓄意阻礙馮。

裁判官聽罷陳詞後，將案件押後至6月8日宣判；期間被告繼續保釋外出。

案件編號：KCCC 2077/2019