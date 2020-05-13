衞生署回收癌症藥物Tepadina 100　曾供應醫管局、私家醫院

衞生署今日（13日）公布，同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司，從市面回收一個批次的Tepadina 100毫克注射用無菌粉末，因有關批次的產品瓶蓋及封口可能有瑕疵。影響批次的產品曾供應予醫院管理局、一所私家醫院和藥房。

衞生署今日（13日）公布，同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司從市面回收一個批次的Tepadina 100毫克注射用無菌粉末。（政府新聞處圖片）

涉及需要回收的產品為Tepadina 100毫克注射用無菌粉末（香港註冊編號：HK-63411），批次編號：1709191／2。產品含有塞替派，是一款用於治療多種癌症的處方藥物。根據顯榮行的資料，受影響批次的產品曾供應予醫院管理局、一所私家醫院和藥房。

產品瓶蓋及封口或有瑕疵

衞生署今日接獲顯榮行通知，指有關批次的產品瓶蓋及封口可能有瑕疵，有可能影響產品的品質。作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響批次的產品。顯榮行已設立熱線電話解答相關查詢，號碼為2541 5731。

衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。署方指市民如有其他疑問或使用上述產品後感覺不適，應諮詢醫護人員意見。