新冠肺炎｜港府首班印度包機5月17日返港　每人自費8000元

政府今日（13日）宣布，首班接載滯留印度的香港居民返港的專機，暫定最快於5月17日從新德里出發回港，預計接載乘客人數為200人或以上。乘搭專機的費用由乘客支付，暫時料每名乘客最多需付約8,000港元。

印度疫情不容樂觀。（美聯社）

料200人乘搭 回港需入住駿洋邨

首班專機會優先協助現時身處印度首都新德里，以及身處新德里周邊或其他地區而有特殊需要的人士，包括患病、孕婦、幼孩等和他們的同行家人。

入境處已逐一聯絡符合上述情況的求助人，確認他們乘坐專機的意向和取得他們的具體資料，以便向當地政府申請出行的審批。由於入境處仍在繼續聯絡有關求助人士，因此專機最終會接載的乘客人數有待確定，初步預計會在200人或以上。

乘搭專機的費用由乘客支付，暫時料每名乘客最多需付約8,000港元，最終費用將視乎乘客人數而定。乘搭專機回港的乘客抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制2019冠狀病毒病測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

入境處聯繫約3500名滯留印度港人

專機暫定最快於5月17日從新德里出發返港，但具體出發日期和起飛時間，需視乎當地政府的審批時間和配合、當地陸路交通情況，以及航空公司能否順利取得相關批准等。印度有關當局正在處理相關申請。

截至5月10日，入境處已成功聯繫約3,500名滯留在印度的香港居民，初步掌握他們的個人資料和所在地點等，他們正分別身處印度多個不同地方。政府會繼續與滯留印度的港人保持密切聯繫，並按照實際情況分批協助他們有序返港。