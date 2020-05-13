新冠肺炎｜梨木樹爺嫲孫三人中招　逾20密切接觸者6人有病徵入院

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎疫情仍在全球蔓延，本港的「零本地感染」斷纜，今日（13日）新增兩宗本地個案及一宗輸入個案，其中兩宗本地個案患者是住在梨木樹邨的66歲女病人，與其不同住的孫女，據悉女病人丈夫亦初步確診。

衞生防護中心晚上公布，兩嫲孫合共有至少23個密切接觸者，廿多人當中已知6人有病徵已送院。

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確診女童母親節與母到奧海城金滿庭用膳

本港今日新增的兩宗本地個案是兩嫲孫，其中第1049宗個案、66歲女病人住在荃灣梨木樹邨5座，她平日會幫不同住的兒子，照顧5歲的孫女。孫女住在荃灣街市街10號卓明樓，亦於同日確診，是第1050宗個案。消息指，66歲婦的丈夫晚上亦初步確診。

衞生防護中心公布，66歲婦人有8名密切接觸者，除了她的丈夫無病徵之外，其他7人昨晚（12日）均有病徵送院，即扣除了已確診的5歲孫女及丈夫之外；其餘6人，包括同住梨木樹的女兒、女婿及外孫仔、以及住卓明樓的長子、媳婦、以及幼子，全部需要入院。

5歲女童的密切接觸者數目則共有17人，據中心公布，女童曾住在其外婆家，並在5月9日與十多人在外婆家吃飯；5月10日母親節，與母親到奧海城金滿庭用膳。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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