房協辦比賽設計駿發花園設跨代共融遊樂空間　今起接收報名

香港人口老化，越來越多人關注居家安老。房協舉辦設計比賽，以油麻地駿發花園的公共空間作實驗案例，鼓勵專業或公眾人士發揮創意，設計適合年輕人和長者的「跨代共融遊樂空間」方案，以鼓勵兩代溝通。 比賽將於今日（15日）開始接受報名，首階段報名於6月30日截止，獲選「專業組」第一名的隊伍可獲三萬元獎金。

房協舉辦設計比賽，以油麻地駿發花園的公共空間作實驗案例，鼓勵設計適合年輕人和長者的「跨代共融遊樂空間」方案。（王潔恩攝）

理大賽馬會社會創新設計院 （JCDISI）透過理大賽馬會社創「騷.In.盧」的社創行動項目，與房協合辦「跨代共融遊樂空間—駿發花園」設計比賽，以房協轄下駿發花園的露天公共空間作實驗案例。

房協總經理（長者服務）吳家雯說，駿發花園內有三成長者，住戶亦有不同年齡層，同時又設157個長者出租單位，佔屋苑總單位數目約一成，加上其公共空間多達5,800平方米，可提供機會構思「跨代共融遊樂空間」。

長者能被小孩感染 增後輩同理心

理大賽馬會社會創新設計院空間項目經理李雅筠說，香港人口老化，更面對土地問題，共融空間不單可節省空間，同時亦能融合兩代。她解釋，長者或被玩樂中的小孩感染，而小孩亦能增加同理心。

她說，國際上有不少例子，但出發點有別。她以新加坡為例，他們的療養院設有類似的空間，當孫兒或小孩到中心時，讓當中的長者與他們玩耍，「佢哋出發點係因為有老人家，所以要令到佢哋一齊玩，但我哋嘅出發點係共享空間，兩邊一齊玩。」

理大賽馬會社會創新設計院空間項目經理李雅筠（左）表示，跨代共融遊樂空間無須將兒童或長者的區域分隔，有別傳統遊樂場。

房協總經理（長者服務）吳家雯（右）說，駿發花園的露天公共空間佔地5,850平方米。 業界可參考設計 李雅筠說，未來的公共遊樂空間可考慮加入不同元素，包括設跨代設施、善用現有科技等。吳家雯表示，今次的比賽可激發創意，未必會在駿發花園實踐，但她補充，可視乎未來房協的屋邨發展，若元素合適，可考慮將作品應用在屋邨內，而今次的參賽作品，亦可讓政府或私人屋苑參考。

最高可獲三萬元獎金

比賽設「專業組」和「學生組」兩個組別，以團隊為參賽單位，每隊為三至六人。大會鼓勵參賽隊伍成員包括來自不同學科或專業。

比賽將分為兩個階段，參與隊伍要在首階段提交設計概念、成員作品集等；第二階段將須提交詳細設計方案。優勝隊伍將獲獎金和獎狀，獎金由3,000至三萬元不等。若獲得第一名，「專業組」及「學生組」的獎金分別為三萬及一萬元。