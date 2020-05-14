新冠肺炎｜的士業界請願　冀准逾萬未及換證司機納補貼範圍

新冠病毒肺炎疫情衝擊各行各業，政府上月宣布第二輪「防疫抗疫基金」，當中向合資格的士司機發放每月6000元、為期六個月補貼。惟有的士業界稱，須持有效新款司機證方能領取補貼，現時約有8,000至1萬名司機尚未換證，或未符資格獲取資助。 香港的士小巴商總會多名成員今日（14日）下午於西九龍政府合署門外請願，冀當局能放寛資格，讓遲換證或未換證的司機一併納入補貼範圍，運輸署其後派代表接信。

香港的士小巴商總會七名成員今日（14日）下午於西九龍政府合署門外請願，由運輸署代表接收請願信。（陳晶琦攝）

政府2018年10月推出新款的士司機證，由藍色、須每年續期，改為橙色、10年有效期的的士司機證，且2019年10月所有舊證亦已到期。根據法例，如司機提供服務而未有持有效司機證，可被罰款2,000元。

故此，的士司機欲領取第二輪「防疫抗疫基金」為期半年、每月6000元的補貼，須持有有效橙色的士司機證。

的士業界稱，現時仍有約8000至10,000名司機仍持有舊有的藍色司機證。他們解釋，因證件未印有有效日期，故「無留意要換」新款司機證。（陳晶琦攝）

香港的士小巴商總會副理事長林勝達與6名成員今日下午於西九龍政府合署門外，手持橫額並高叫「藍証橙証同根生、資助應該大家有」的口號，促當局讓仍未換新證，或於4月底前已換證的司機，一併納入補貼範圍。

林勝達表示，現時約有8000至1萬名司機仍持有舊有的藍證。他解釋，因藍證未印上有效日期，故很多司機「無留意要換」，冀當局能放寛資格，倘第二輪防疫抗疫基金未能惠及他們，亦希望稍後再發放其他資助，協助前線司機渡過困境。

香港的士小巴商總會成員、前線的士司機鄭先生稱，希望政府能讓未換證的司機一併納入補貼範圍，形容補貼金額令他「起碼有飯食，幫到生活！」（陳晶琦攝）

前線的士司機鄭先生稱，疫症爆發導致其損失三分二的收入，最嚴峻時期稱「周末無生意，飯錢都無！」而他亦因沒有留意司機證有效期，而沒有如期換證，致今次政府發放補貼，或未能受惠。

鄭先生承認未有依規例換證是疏忽，但強調政府發放的補貼對他生活猶其重要，「起碼可以有飯食，生活都可以幫補下啦！」他希望政府能寛限相關資格，倘未能受惠，將「繼續爭取落去。」