疫境求存｜的士司機入行逾40年　遇最大打擊：三分之一的士無人租

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 於行內打滾40多年的老行尊、資深的士司機杜燊棠，經歷過97年金融風暴、03年沙士以及去年的反修例風波，他表示新型肺炎疫情可謂多年來「最大嘅打擊」。他概嘆：「沙士都有期限，感染人數唔多、時間唔長。」反觀今次疫情「望唔到前境、愈睇愈驚，望到5月都未搞返掂。」 他又說，2月開始至3月疫情高峰期「係最辛苦」，日均收入僅300至400元，扣除車租及燃料費後，「分分鐘要貼錢交車租」，故全港約1.8萬部的士，當時一度有三分之一或以上的士「劈租（沒司機租的士）」，車主須減一半車租才能「挽留」部分司機。 （疫境求存系列報道之六）

疫情之下，各類交通工具服務大受打擊，前線的士司機亦難逃一疫。（張浩維攝）

杜：反修例風波要兜路行 收入反而仲多咗

各類交通工具服務大受打擊，前線的士司機亦難逃一疫。年屆70歲、任職40餘年的士司機的老行尊杜燊棠，過去見盡社會多年起伏，他表示，過往發生的大事亦不足以拖垮的士行業，「97金融風暴大家都仲要返工，對普通打工仔無乜影響；03年沙士感染人數唔多、時間唔長；19年逃犯條例，晚上堵路對夜更可能影響大少少，但日更無乜影響，反而有時要兜路行、收入仲多咗。」

唯獨是新冠肺炎疫情這一仗，業界受到最大打擊。「由（去年）12月開始已經唔係好掂，一月宣布（病毒）會人傳人，開始好難撈、條街都無人，就好似俗語話『搵個網都撈唔到條魚』。」

新冠肺炎疫情這一仗，杜燊棠稱業界受到最大打擊。「由（去年）12月開始已經唔係好掂，1月宣布（病毒）會人傳人，開始好難撈、條街都無人，就好似俗語話『搵個網都撈唔到條魚』。」（張浩維攝）

杜燊棠亦稱，疫情高峰期時車主未有即時減車租，不少的士司機「分分鐘要貼錢交車租、唯有唔做。」故全港有18,163輛的士，今年1月初幾乎有三分之一的士「劈租（沒司機租的士）」。其後，車主意識到問題嚴重性，方開始減租，由最初減100元至最後不論早更或夜更司機，均獲減免一半車租。杜解釋，「早更車租一向大約360蚊至500蚊；夜更就320蚊至450蚊，減一半後大概要交100幾至200幾蚊車租。」

「揸的士原來好難申請綜援」

然而，車租雖減，但街上人流並無增加。自2、3月期間，確診個案數目直線上升，的士司機面對更嚴峻的困境，「減咗車租後當200蚊一日、仲有氣錢100蚊，宜家每接一單平均要排一個鐘得20幾30蚊，當你好堅毅一日做夠10枝旗先得300幾400蚊，好難先搵到百幾二百蚊收入，有時仲要貼錢做，不如唔好開工、申請綜緩，但原來揸的士好難申請綜緩、申請唔到。」故當時全港幾乎有近一半的士被「劈租」，杜燊棠形容：「3至4月真係好辛苦、係最辛苦。」

+ 3 + 2

杜燊棠稱，現時每逢上班均會帶備數個口罩，供沒戴口罩的客人使用。他續指，「我戴白色，俾客嘅就藍色，廢事佢以為我俾啲自己戴過嘅俾佢啊！」（張浩維攝）

直至4月8日，政府推出第二輪防疫抗疫基金，向每名合資格的士司機提供每月6,000元津貼、為期6個月；至於未符合資格，則獲發一筆過7,500元津貼。杜燊棠指措施確實能與司機共度時艱，且推出後「即刻多咗司機開工，即使搵唔到食、最起碼會知每個月有6000蚊先啦。」

向乘客提供口罩反被罵

疫症爆發至今，至少有兩名的士司機確診，且多名確診者發病期間亦曾搭乘的士。作為高風險一群，杜燊棠直認：「緊係驚啦！有次封關前喺高鐵西九站，接咗個客要去明愛醫院，心入面不斷諗唔好咁橋、唔好咁橋！」數月以來亦遇過無理對待，「有次個客無戴口罩，諗住俾個口罩佢戴，被大鬧：『你當我有病啊？』又唔敢唔載佢，一陣話我拒載，見到呢啲真係唯有自己勤消毒、勤洗手。」

他續大呻，的士司機不但憂慮受感染，疫情下政府要求關閉所有康樂設施，連小解的地方亦寥寥可數，「運動場、公園公廁都關埋，職員司機如果有需要可以去邊到？泊喺街搵地方又驚抄牌，政府可唔可以考慮下我哋嘅處境？」

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼