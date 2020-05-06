疫境求存｜杜燊棠入行逾40年見證興衰：97前的士司機係天之驕子

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 的士界老行尊杜燊棠在行內打滾多年，見證行業興衰，「的士司機97年前係天之驕子、好搵得到食，開車可以打麻雀、輸咗再開工。」 轉眼間40多年過去，港鐵線網絡不斷伸延、Uber興起，他慨嘆現時從事的士司機已大不如前：「𠵱家差好遠啦，無尊嚴、比較難搵食，唯一好處仍然係自由度大，如果唔鍾意呢個老細、覺得車租貴，可以隨時搵過個。」 （疫境求存系列報道之七）

人稱「棠哥」的杜燊棠今年年屆70歲，從事的士司機40多年，見證的士行業興衰。（張浩維攝）

棠哥：揸的士可以養成頭家

人稱「棠哥」的杜燊棠今年年屆70歲，從事的士司機40多年，「最初出嚟社會係跟阿爸搵食、做製衣，後尾製衣業衰落，30幾歲就轉咗做的士司機。」眾多行業中為何選擇從事的士司機？杜燊棠憶起，「以前揸的士好易搵到食，每月收入大概600至700蚊（價值相當於現時每月兩萬至三萬多），其他工普遍只有200至300蚊，嗰時樓價都係幾萬蚊，做的士司機真係可以養到成頭家，所以被人稱為『天之驕子』，個個都爭住做。」

因著收入高、自由度大，每人都希望分一杯羹。杜燊棠成功考獲的士牌後，便購買人生第一輛的士成為車主，「嗰時好多人做的士司機，要搵到部車揸好難，我唔識人所以就買左部自己揸囉，當時一架20幾萬，好記得要月供4957蚊、供足7年都好辛苦、每個月都要貼錢供。」

從事逾8年全職的士司機，眼見現實有多種不公義現象，例如警方「選擇性」抄牌常有發生，遂加入工會冀為同業發聲。（張浩維攝）

打輸麻雀再開工

他續指，「最初的士司機係僱傭制度，車主要俾司機底薪24蚊，過咗60蚊就會四六分帳，車主四、司機六。但單頭車主好辛苦，的士司機話唔揸就唔揸，搵唔到人自己1星期揸足7日特更（由早上7時至晚上11時）都要揸。」肩負養家重擔壓力雖然不輕，但他說起仍然表現雀躍，「嗰時都幾開心，開開吓車擺埋一邊去打麻雀、輸咗再開工。」

從事逾8年全職的士司機，眼見現實有多種不公義現象，例如警方「選擇性」抄牌常有發生，杜燊棠遂加入工會為同業發聲，其餘時間則擔任日更司機，一星期工作約3至5日幫補收入。

現今的士服務質素為人垢病，拒載、的士不過海情況屢見不鮮，杜燊棠解釋箇中存有因由。（張浩維攝）

現今的士服務質素為人詬病，拒載、的士不過海情況屢見不鮮。杜燊棠解釋，日更司機交更時間為下午3時半至5時半，倘在此時段在九龍接到客人需過海至港島，「回程經紅隧一定塞車，到時交更一定遲到比人鬧。」他舉例，「好幾次係荃灣接咗嗰客，佢要過海但一定會塞車，我唯有問，可唔可以車佢去專過海嘅的士；又試過唔收車錢個客去附近港鐵站俾佢轉車。」

他慨嘆司機亦有其難處，「如果遲咗交更，遲半個鐘可能要俾返幾十蚊夜更，又試過嗰個夜更司機發脾氣講『你做埋我個更佢啦』就走左。」他對此感到十分無奈。

揸夜更遇鬼怪事 此後不再晚上開車

40多年的士司機生涯，杜燊棠亦曾遇過令他「驚心動魄」的鬼怪事，「我一入行揸夜更，有次去沙田用大燈掃埋去，以為有個女人坐係到，即刻落客返轉頭，點知見腳唔見人，後尾人都唔見埋，成個人標曬汗真係好驚；又有次個客上左車話要去石硤尾，擰轉頭望左望右，都無人就繼續向前，點知無啦啦有把聲問：『你車我去邊啊？』嚇到我標曬汗，點知原來個客係駝背。」

他續分享，「有次去清水灣道游水，泊埋架車係一邊，點知見到架車突然被開走，立即衝上前，原本見到有兩個人，行到去唔見咗、但架車郁咗。」記者反問，是否沒有放下手掣煞車？他隨即回應，「你都可以咁講，但架車係向上行！」他笑言從此以後：「無咩事都唔會再揸夜更，有人叫我揸夜更我會話，晚上睇唔到嘢揸唔到車啊！」

杜燊棠回顧多年點滴，「做咗40幾年，𠵱家都70歲啦，過多兩年都退休啦！但起碼都為業界做左啲野，又爭取咗啲野，都叫做無悔啦！」

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