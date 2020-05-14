新冠肺炎｜衞生署到梨木樹邨第五座派樣本瓶　區議員批交還點太遠

新型肺炎病毒疫情未止，本港最近出現一個本地感染的家庭群組，患者居住在荃灣區梨木樹邨第五座，衞生防護中心為追蹤感染源頭，決定為整幢大廈居民都做病毒檢測，料有逾850戶、數千人需做測試。 當局今天（14日）傍晚到該大廈，在地下大堂設分發站，向居民派發深喉唾液樣本瓶，居民大排長龍取樽。當區區議員批評，當局要求居民到荃灣、青衣等指定地點交還樣本瓶，但居民多屬長者，十分不便，「來回荃灣戴麟趾（夫人普通科門診）都要個幾鐘！」他引述有居民批評交還地點遙遠，令他們卻步，希望當局可以派專人到邨內收樽。

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今天接近晚上6時，當局把大批樣本瓶運到梨木樹邨第五座，大約4、5名身穿保護衣的人士協助分發樣本瓶，居民只要到地下大堂，向職員說明自己所住單位、戶主姓名、住戶人數就可以取瓶，每個家庭可以只派一人作代表領取，現場所見，十多人大排長龍等待取瓶，當區區議員、公民黨的黃家華擔心或會造成交叉感染，呼籲居民在稍後時間才取瓶，指當局在明天及後天都會在現場派樽，時間為上午9時至晚上9時。

黃家華批評，當局要求居民到荃灣戴麟趾夫人普通科門診、南葵涌胸肺科門步或青衣普通科門診交還樣本瓶，地點太遠，十分不便，「最近都已經係戴麟趾，但來回都要個半鐘，要70、80歲長者特登去！」雖然當局可以安排GOGOVAN上門收樣本，但他認為長者不懂上網，難以用這方法交樽，希望當局可以派專人到邨內收樽。

當局到梨木樹邨第五座派深喉唾液樣本瓶，十多人大排長龍等待取瓶。 (歐嘉樂攝)