DSE歷史科論中日關係　教協譴責教育局為求政治正確扼殺討論空間

2020年中學文憑試歷史科（世史科）周四（14日）開考，今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意，並解釋答案。試題引來教育局批評，斥「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，促考評局嚴肅跟進。 香港教育專業人員協會（教協）周五（15日）凌晨發表聲明，強烈譴責教育局的說法粗暴踐踏教育專業，以及扼殺理性討論空間。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（資料圖片）

教協的聲明稱，教育局在欠缺理據的情況下史無前例地就考評局的試題作出譴責，性質十分嚴重，教育局這種政治凌駕教育的做法，對考評制度帶來嚴重衝擊，認為政府是將香港的教育進一步推向「箝制式教育」，扼殺香港教育理性討論的空間。

聲明表示，歷史科的考核以開放式的題目為主，評分着重考生對重要史實的全面掌握，而非考生的立場；參考資料也只是輔助學生立論，並不等於考生需要同意參考資料，考生作答時亦需要援引史實，並非僅靠參考資料立論。然而教育局這次做法，不但反映局方為了追求政治正確，扼殺考核中的討論空間，而且是對教育專業的再一次嚴重踐踏，實際是要再一次剝奪教育界專業自主的空間。

聲明質疑，早前行政長官林鄭月娥指要「為教育把關」，是次譴責考評局的行為是否就是政府「把關」的方法。