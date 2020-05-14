DSE歷史科談中日關係　教育局指資料片面譴責考評局:傷害國民感情

2020年中學文憑試歷史科（世史科）今日（14日）開考。今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。試題引來建制派議員及教育評議會批評。 教育局今日（14日）晚上發聲明，稱知悉今年文憑試的歷史科有試題附帶極為片面的資料，致試題具「引導性」，考生可能因而達至偏頗的結論，「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴。」教育局對公開試中出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。

2020年中學文憑試歷史科（世史科）5月14日開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

今年歷史科卷一歷史資料題分別涉及香港史、中國近代史、二戰及一戰史，其中第二題涉及20世紀上半葉中日兩國關係。歷史科教師李家宏認為，部分人在捕風捉影，教育評議會聲明的說法及批評只是建基於個人想法，而非將試卷當成是世史科的一部分看待，更將考題當成是茶餘飯後、娛樂化的話題，編撰試題的考評人員來說是不公平、不公道。他呼籲，各界人士不應用既有眼光看待本次考試。

教育局：考評局應嚴肅跟進

教育局發言人表示，知悉歷史科卷一考題引起社會極大關注，指試題附帶極為片面的資料，致試題具「引導性」，考生可能因而達至「偏頗的結論」，局方續稱：「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴。教育局對公開試中出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。」

教育局要求香港考試及評核局嚴肅跟進，向公眾作出合理交代，並全面檢討出題機制，從速改善，以維護文憑試的公平性、公正性及可信性。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。

考評局較早前已回應指，今年歷史科試卷一題二涵蓋課程內主題甲「中國早期的現代化努力」及「日本在二十世紀初的現代化」兩個課題。題a及b按題目要求適當運用資料作答即可得分。題c所考核的是《課程及評估指引》第一章1.4「課程目標」所列「恰當地選用及組織史料，以提出合乎邏輯和前後一致的論點」的能力。考生作答時，需使用相關資料及相關時期內的史事作答，資料是評核工具的一部分，設題時主要看資料是否與課題相關，別無其他非學科的考慮。

考評局續說，歷史科設有「審題委員會」，負責有關試題及評卷指引的制訂工作，包括確保試卷的涵蓋範圍、水平和用詞都能適當地與課程和評核目標一致；委員會亦確保評卷指引能讓閱卷員易於遵循，並提供合理空間讓他們閱卷時運用其專業判斷。