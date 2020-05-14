DSE2020｜歷史科談中日關係　教評會斥資料片面　教師：指控不公

2020年中學文憑試歷史科（世史科）今日（14日）開考。今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。 教育評議會今日發聲明指，考題所提供資料略去1900-45年間中日關係最主要的日本侵華史事，只選取皆偏於日本對華表面援助、支持的資料，對考評局予以嚴正譴責。 有歷史科教師認為，今年的試卷出得「相當好」，能考核學生關於國家與國家之間的互動過程，反指上述批評只是建基於個人想法、「捕風捉影」，將世史科試題「娛樂化」，對編撰試題的考評人員來說是不公平、不公道。

2020年中學文憑試歷史科（世史科）5月14日開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

今年歷史科卷一歷史資料題分別涉及香港史、中國近代史、二戰及一戰史，其中第二題涉及20世紀上半葉中日兩國關係，當中(c)分題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，參考資料及就自己所知解釋答案。

教評會：輕忽日本侵華之舉、亡華之心

教育評議會發聲明指，對香港考試及評核局、相關公開試與學科擬題及審批考題人員，予以嚴正譴責。聲明指，考題所提供資料略去1900-45年間中日關係最主要的日本侵華史事，更只選取皆偏於日本對華表面援助、支持的資料，迴避日本侵華暴行，「意圖導引部分考生接納日本對中國近代發展近似有所貢獻，輕忽當年日本侵華之舉，亡華之心。」

教育評議會稱，基於考題及所問，從歷史教學及國民教育的分析，相關擬題人員可能存在有意圖以個人政治取向，「借引發多角度思考為包裝，蒙混使用歷史資料，可能已構成涉及違反考評局擬题的應有守則，亦違反教育人員專業操守，更違背香港教育人員必須承擔國民教育應有之義。」該會敦促教育局及考評局，追究、紀律處分是次考題相關事件及涉事人員，甚至應考慮撤職。

培僑中學歷史科教師丁江浩認為，今年歷史科卷一尚算容易，對考生來說不難應付。（資料圖片）

教協發聲明指，任何對教師專業的批評應建基於事實，更不應把教師的私人言論上綱上線，或肆意曲解教材或公開試試題的內容，進而針對教師作出缺乏根據的攻擊。教協續指，該些針對教育界的攻擊，明顯是為將施政失誤引致的社會問題，推卸教育界，同時在教育界製造白色恐怖，要教育界噤聲，做法絕對不能接受。

教協理事、歷史科教師李家宏則認為，今年的試卷出得相當好，能配合科目的課程背景及目標，能考核學生關於國家與國家之間的互動過程；當中第二題沒有「離題」，主要考核中日兩國之間在20世紀上半葉的互動過程。

李家宏指，世史科的課程目標是圍繞不同國家的互動進程，而非中國歷史科的「國家本義」，亦非單以中國角度出發。他指，國與國之間的互動過程並非一成不變，題目涵蓋1900年至1945年，足足45年間的中國已歷經數個時期，而事實上中日關係是亦敵亦友，並且一直延續至今。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。

對於教評會的說法，李家宏認為部分人在捕風捉影，其說法及批評只是建基於個人想法，而非將試卷當成是世史科的一部分看待，更將考題當成是茶餘飯後、娛樂化的話題，編撰試題的考評人員來說是不公平、不公道。他呼籲，各界人士不應用既有眼光看待本次考試。

培僑中學歷史科教師丁江浩則認為，第二題(c)分題存在爭議，所提供的資料相對片面，例如未有提供日本侵華的史實，採取「不同意」立場的考生作答時會相對困難。

考評局回應指，今年歷史科試卷一題二涵蓋課程內主題甲「中國早期的現代化努力」及「日本在二十世紀初的現代化」兩個課題。題a及b按題目要求適當運用資料作答即可得分。題c所考核的是《課程及評估指引》第一章1.4「課程目標」所列「恰當地選用及組織史料，以提出合乎邏輯和前後一致的論點」的能力。考生作答時，需使用相關資料及相關時期內的史事作答，資料是評核工具的一部分，設題時主要看資料是否與課題相關，別無其他非學科的考慮。

考評局續說，歷史科設有「審題委員會」，負責有關試題及評卷指引的制訂工作，包括確保試卷的涵蓋範圍、水平和用詞都能適當地與課程和評核目標一致；委員會亦確保評卷指引能讓閱卷員易於遵循，並提供合理空間讓他們閱卷時運用其專業判斷。