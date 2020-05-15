DSE歷史科論中日關係　考評局凌晨回應：現不宜評論試題

2020年中學文憑試歷史科（世史科）周四（14日）開考。今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。試題引來建制派議員及教育評議會批評。 香港考試及評核局周五（15日）發表聲明回應事件，稱歷史科考試剛完成，仍未開始閱卷程序，目前實不宜就試題作出評論，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益。

聲明表示，考評局十分重視教育局及外界對今年歷史科試題的意見，將會嚴肅跟進處理，並對有意見認為試題可能嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴深感遺憾。

聲明強調，考評局作為獨立的法定機構，致力以公開、公平、誠實及問責的原則，管理及舉辦各項公開考試，將一如既往確保考生是次考試的表現得到公平及準確的評核，並重申一如其他科目考試，歷史科設有「審題委員會」，委員的背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師及/或校長、課程及學科專家等，依據該科《課程及評估指引》與《評核大綱》擬定試題及評卷指引。經詳細討論，「審題委員會」成員一致接受之後才正式定稿。

聲明最後指，考評局十分重視教育界的專業意見，每年公開考試後，包括歷史科在內的文憑試各科目都會進行不同形式的檢討，包括教師問卷調查、海外審查、試卷質素審查，以及科目委員會的試後檢討；檢討結果均會提交負責來年考試的「審題委員會」跟進，讓他們在擬題時作參考，以確保試卷的質素及持續改進。