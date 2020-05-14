新冠肺炎｜港大醫學院破解發病機制　損害嗅覺神經元或屬暫時性

新型冠狀病毒疫情蔓延全球，有不少患者都曾出現失去味道或嗅覺的病徵。港大醫學院公共衞生學院及病理學系的研究團隊利用金倉鼠，研究新冠病毒（SARS-CoV-2）的發病機制和傳播模式。研究發現，倉鼠感染SARS-CoV-2後出現的病徵，與人類感染2019冠狀病毒病後出現的輕度症狀相似；而受感染的倉鼠可以透過直接接觸或空氣將病毒傳播予其他倉鼠。 研究同時發現，SARS-CoV-2可感染倉鼠鼻粘膜中的嗅覺神經元，惟嗅覺神經元所受到的損害似乎僅屬暫時性質，相關組織之後會快速修復。故此，研究反映在動物模型中，感染所造成的嗅覺損害似乎並非永久性。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

港大醫學院公共衞生學院副教授嚴慧玲及其研究團隊，在港大醫學院的核心設施「三級生物安全水平實驗室」內進行一系列實驗。研究發現，SARS-CoV-2能夠在倉鼠的呼吸道和腸道複製，引致肺炎和體重明顯下降。除了感染鼻上皮細胞外，研究亦顯示SARS-CoV-2可以感染倉鼠鼻粘膜中的嗅覺神經元，這發現或可為部分2019冠狀病毒病患者暫時喪失嗅覺提供解釋。

另外，嗅覺神經元所受到的損害似乎僅屬暫時性質，相關組織之後會快速修復。在傳播模式方面，感染 SARS-CoV-2後的倉鼠，可以透過直接接觸或空氣將病毒傳播予其他倉鼠，而透過被污染的籠子（污染物）的傳播效率則較低。此倉鼠動物模型將有助研究新型冠狀病毒干預措施（藥物及疫苗）的有效性，以及其傳播模式。

而研究團隊在受SARS-CoV-2感染的倉鼠鼻腔或糞便中，能夠連續至少14天均檢測到病毒核糖核酸（RNA），但只在牠們感染後首6天檢測到具傳染性的病毒。

病毒傳播期少於６天

研究證明，病毒可以由受感染倉鼠傳播到其他倉鼠的有效傳播期為少於6天，亦即指病毒傳播期，與能否於受感染倉鼠體內檢測到具傳染性的病毒有關，而非與「即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）檢測到的病毒RNA相關。因此，研究人員能持續數周在受感染動物（和患者）中檢測到病毒RNA，但倉鼠（或患者）在病徵出現的一周後，通常已經無法檢測到具傳染性的病毒，因而不再具傳播能力。

港大醫學院公共衞生學院副教授嚴慧玲（左三）表示，研究結果與香港近期對新型冠狀病毒患者的終止隔離準則吻合。（港大醫學院提供）

嚴慧玲表示，研究結果與香港近期對新型冠狀病毒患者的終止隔離準則吻合。而港大醫學院病理學系臨床教授黎國思則補充，感染病毒後影響嗅覺的鼻粘膜上皮及神經元損害，不僅可以解釋患者喪失嗅覺的機制。同時亦顯示，至少在動物模型中，感染所造成的嗅覺損害似乎並非永久性。