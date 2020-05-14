【新冠肺炎】世衞警告或成風土病　張竹君：未來或需與病毒共存

新型冠狀病毒肺炎疫情未息，再次出現三宗本地感染個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時沒有特定標準去決定疫情是否受控，需要專家集思廣益商討，早前指28天是指標，是參考其他傳染病。 世衞指新冠病毒很可能成為風土病，張竹君相信市民或需與這個病毒共存。被問到近日的本地個案，有無可能是家居檢疫人士引發，張竹君認同有此可能性，但本港累計有十多萬檢疫人士，不可能把所有人送到檢疫中心，當局亦已盡可能找出所有輸入個案，但監察系統及檢測非百分百有效。

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有專家認為，「28日無本地個案」才代表疫情受控，這項指標是不切實際，張竹局回應指，現時沒有特定標準去決定疫情是否受控，需要專家集思廣益商討，早前指28天是指標，是參考其他傳染病，但本港在20多天後再現本地感染，代表社區中有隱形傳播，因此監察系統十分重要，但即使監察系統無發現個案，也不代表社區真實的情況。

全世界完全「斷尾」難度非常高

世界衞生組織指，新冠病毒很可能成為風土病，張竹君指，疫情在全球爆發，如果要所有地方都無個案，完全「斷尾」，難度非常高，市民或需與這個病毒共存，但仍需留意這病毒是一直會存在；一波又一波地爆發；抑或如流感一樣分季節性，則需繼續觀察。

世衞指新冠病毒很可能成為風土病，張竹君相信市民或需與這個病毒共存。 （羅君豪攝）

張竹君認為近日出現的本地個案，或因為有輸入個案未被確診，帶來隱性傳播；亦可能有人完成檢疫期後繼續傳播病毒，但本港累計有十多萬檢疫人士。她認為不可能把所有人送到檢疫中心，因此現時家居檢疫仍是合適做法。

檢測難以找出全部隱形病人

她認為當局已盡可能找出所有輸入個案，但監察系統非100%有效，或有人樣本取得不好，亦可能有人潛伏期長於14天，當局是平衡了所有因素後而做決定，她亦指出，檢測亦難以杜絕所有病人，因可能有很多隱形病人，傳播給很多人之後才有一人有明顯病徵。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞呼籲，所有有輕徵病徵的人，都應及早求醫，當局明白有市民擔心受感染而不想到醫院，但醫院已加強感染控制，市民毋須太擔心。

何婉霞呼籲，所有有輕徵病徵的人，都應及早求醫。 （羅君豪攝）

對於有專家認為有人或不懂如何取自己深喉唾液樣本，或「求其」留樣本，影響檢測結果，張竹君指醫管局有短片教導病人如何取樣本，而當局也設有熱線，如市民看了指引後仍有不明白，也可致電查詢。她強調當局用深喉唾液測試找到不少確診者，而若在傳染期期間，一般都容易留下陽性樣本，「如果有時陰有時陽，傳染性應不是特別高。」

何婉霞指，當局能否恢復非緊急服務，需先平衡人手、裝備、感染控制等因素。美國雅培藥廠的試劑被質疑假陰性比率高，會漏檢病人，何婉霞稱醫管局無使用該款試劑。對於有康復者稱擔心「復陽」，希望覆診時可再做病毒測試，何婉霞指，覆診時康復者可表達自己有無病徵，醫生會根據其病徵、X光檢查及抽血檢查等結果去決定是否再做病毒測試。她補充，明白康復者有不同需要，醫院有社工、臨床心理學家等可以支援康復者。