李力持Facebook上傳記協證件　記協報案指涉教唆他人偽造文件

記協主席楊健興於今日（15日）到灣仔警察總部報案，指昨日（14日）在網上發現有帖文公開記協的證件，指帖文涉教唆他人偽造證件，影響協會的聲譽。 導演李力持昨日在Facebook專頁兩度發出帖文，上載了記協的記者證樣本，並稱「邊位想做記者可以自己DIY」，其後刪除帖文。

記協主席楊健興於今日（15日）到灣仔警察總部報案，指昨日（14日）在網上發現有帖文公開記協的證件。他強調，記協是註冊的職公會，協會內部有規定讓執委會審批會員，並非所有人能夠申請。

楊指，記協的證件受政府部門包括警方承認，用作出席記招或於公眾場所辨識身份，而帖文涉教唆他人偽造證件，影響協會的聲譽，指是次事件為相當大的問題。

楊指，雖然帖文已被刪除，但並非刪除後便不涉及違法。他又指，不清楚發布帖文是否李力持本人，因此決定報案讓警方調查誰人涉嫌違法的問題。

記協主席楊健興於今日（15日）到灣仔警察總部報案，指昨日（14日）在網上發現有帖文公開記協的證件，圖左男子是警員。（羅君豪攝）

李力持兩度刪除帖文

導演李力持於昨日在Facebook專頁發布帖文，上載了記協的記者證樣本，稱「邊位想做記者可以自己DIY」。相隔三小時後帖文被刪除，並再度發布新帖文上傳被改圖的記者證樣本，指「真已完證，歡迎加入真已完行列」，其後帖文再被刪除。

而記協於昨日曾發表聲明指，有關帖文涉嫌教唆他人偽造記協記者證，並對此作出「嚴厲譴責」，並指現正尋求法律意見，或會報警處理，並保留一切法律追究權利。