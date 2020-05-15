逃犯條例｜救生員6.12向警掟傘　認暴動判囚4年　官斥攻擊法治

立法會去年就《逃犯條例》引發激烈爭議，該例正要提交會上二讀之際，大批示威者於去年6月12日在金鐘政府總部及立法會外聚集。部份示威者與警員爆發衝突，一名救生員在衝突期間用頭盔和雨傘等掟向警員，在現場被捕。他早前承認1項暴動罪，案件今(15日)在區域法院判刑，法官今把起刑點定為6年，考慮被告認罪獲扣減後，判被告入獄4年，法官指警員當時在保護立法會，被告等人當時的行為是直接攻擊法治，又指案件是有預謀暴力，比梁天琦案更嚴重。這是反修例運動中，首宗涉及暴動罪的判刑。

被告冼嘉豪承認一項暴動罪。(資料圖片)

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被告冼嘉豪，22歲。他早前承認於去年6月12日，在金鐘立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他身份不詳人士參與暴動。

官指示威者使用暴力會變成非法

法官判刑時指，香港人享有的集會自由受《基本法》保障，但該自由非絕對。一旦示威者使用暴力，便會越過界線變成非法。

法官又指，判刑時要考慮整體情況。現場警員多番警告不要衝擊防線，但示威者未有理會。而案發時涉及的暴力嚴重，有人向警員掟磚和水樽等，亦使用鐵馬推撞警員。因警方施放催淚彈，示威者才被驅散。若事件涉及更長時間，其後果或更嚴重。而閉路電視片段顯示，被告在案中積極參與，其涉案暴力不被文明社會所容忍。

有預謀用暴力 比梁天琦案嚴重

法官又指，現場的示威者戴上頭盔等掩藏身份，亦有人組成人鏈在後方運送雨傘等，都顯示有預謀使用暴力，故認為本案比梁天琦案更為嚴重。

法官接納被告已對自己的參與感後悔，但指其求情和個人背景非有力求情因素。但本案案情嚴重，最終以判監禁6年為量刑起點，但認罪而給予刑期扣減，最終判刑4年。

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當日有8千至1萬人包圍立法會

案情指，立法會於去年6月12日就《逃犯條例》修訂恢復二讀，警方在立法會位於添美道的行車入口處設立防線。同時，大批示威者附近堵路。同日下午2時左右，約有8000至1萬人包圍立法會。

至下午3時許，有部份示威者開始衝擊警方防線，並掟雨傘、磚和鐵枝等。警方的防線撤至立法會的公眾入口，示威者繼續向警員掟物品，被告則在地上拾起一個頭盔雨傘掟向警員。

警放催淚彈後被告離開

現場警員隨後施放催淚彈，但被告未有離開，並拾起長雨傘和其他不知名物品繼續掟向員警員。被告之後圖離開，但遭警員制服。他被捕警誡下，承認參與非法集結。 而事件中，共有8名警員受傷。

案件編號：DCCC 783/2019