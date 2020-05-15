聶德權向公務員發信：絕不姑息違法公務員　不可參與衝擊政府行動

反修例風波由去年至今未息，公務員事務局局長聶德權上月上任，他今日（15日）發信予公務員，認為社會暴力浪潮有「死灰復燃跡象」，強調政府非常重視公務員的品行操守，並指「對違法公務員絕不姑息」。他在信中提出三點公務員責任，包括擁護《基本法》和效忠香港特別行政區、公務員必須奉公守法和政治中立，以及公務員絕不能參與任何非法活動。 聶信中又形容香港艱難時刻，呼籲公務員同事繼續做好本分，「努力幫助香港走出困境，恢復元氣，絕不能夠支持和參與任何影響社會安寧和衝擊政府運作的行動。」

▼聶德權向公務員發信全文▼

聶德權信件以《盡忠職守、上下一心、專業團結》為題，信中首先感謝公務員努力，令新型冠狀病毒肺炎確診個案從高峰回落。但現時再出現本地個案，顯示疫情或會反覆，聶形容「防疫工作將會是持久戰，我們要繼續保持警覺，絕對不能鬆懈」。

他又以自己3月接載滯留湖北的港人回港經驗為例，認為「體現公務員團隊『以人為本、從心出發』的精神」。聶在信中衷心感謝公務員在過去幾個月緊守崗位，盡心竭力對抗疫情，並指增建大量檢疫單位、為居家檢疫人士提供支援丶推出發放綜合疫情資訊的「本地情況互動地圖儀表板」，以至為全港每一位巿民提供可重用口罩等，都能在極短時間內籌劃和推行。

聶德權在信中強調公務員必須奉公守法和政治中立。（資料圖片／梁鵬威攝）

指暴力浪潮死灰復燃

其後聶在信中表示，疫情反覆之際，「令人擔心的是困擾香港多個月的社會暴力浪潮，又有死灰復燃的跡象」。他強調「違法就是違法，面對任何暴力行為，警方都必定嚴正執法」。他又形容，香港過去一年經歷了社會事件和疫情帶來前所未有的衝擊，對社會、經濟、民生帶來沉重的打擊，「持續的暴力違法行為，對社會復原毫無幫助，對香港長遠發展更會帶來惡劣的影響」。

43名公務員被捕

聶德權稱，去年中至今因涉參與非法公眾活動被捕並正接受警方調查，或被起訴的公務員有43人。他強調政府對公務員違法是零容忍，對違法公務員絕不姑息。而公務員亦必須奉公守法丶盡忠職守、不偏不倚丶政治中立，「不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務。」