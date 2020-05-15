逃犯條例｜渉暴動罪救生員判囚4年　警籲年輕人不要作違法行為

反修例風波持續接近一年，一名救生員涉及在去年6月12日於立法會外的衝突中，以頭盔和雨傘等掟向警員。他早前承認一項暴動罪，今日（15日）在區域法院被判入獄4年，為運動中首宗渉及暴動罪的判刑。 警方就事件見記者。有組織罪案及三合會調查科總督察鄧翊几表示，歡迎法庭裁決。

被告冼嘉豪承認一項暴動罪。(資料圖片)

被告為22歲的冼嘉豪，他早前承認於去年6月12日，在金鐘立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他身份不詳人士參與暴動。案情指，於去年6月12日立法會就《逃犯條例》修訂恢復二讀，大批示威者在外包圍立法會，至下午3時許，有部份示威者開始衝擊警方防線，並掟雨傘、磚和鐵枝等。現場警員隨後施放催淚彈，但被告未有離開，並拾起長雨傘和其他不知名物品繼續掟向員警員。被告之後圖離開，但遭警員制服。

Ｏ記總督察：示威者「利用警方的克制」衝擊防線

有組織罪案及三合會調查舵科（Ｏ記）總督察鄧翊几指，警方對法庭裁決表示歡迎，認為判刑能反映暴動的嚴重程度。他說去年6月12日有數千名示威者包圍立法會並進行堵路行為，當中有人用磚頭等物件衝擊警方，警員在「別無選擇下」施放催淚煙。他稱，當日示威者「利用警方的克制」，衝擊警方防線，令多名警員受傷。

他又指，警方就去年9月29日的港島區遊行後的衝突，以暴動罪起訴98人。他指，暴力非表達意見方法，於不違法的原則下警方尊重表達意見權利，又呼籲年輕人不要作違法行為。

被問到警方對今日監警會報告的回應，他稱主要就案件判刑作回應，對報告不作回覆。