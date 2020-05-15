DSE歷史科論中日關係　楊潤雄至少四度批試題偏頗：答案只有弊

2020年中學文憑試歷史科昨日（14日）開考，當中有題目問及考生是否同意，「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，試題引來社會爭議，教育局更於昨晚發聲明，直斥「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，對此深感遺憾，並予以譴責。 教育局局長楊潤雄今午（15日)會見記者，當中至少四度批評試題設計「有問題」、「偏頗」，更明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」，局方表明將要求考評局取消這條試題。

教育局局長楊潤雄明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」。（余俊亮攝）

批兩份資料具引導性



楊潤雄在記者會上發開初發言時指，歷史科有清晰指引，包括考生以公平持平、切身處地、培養國民意識、公民意識。如在執行時出現問題，局方有責任維持專業及予以糾正。他指，該考題引用的兩份資料，只提及20世紀初日本對中國的援助，是「具有引導性」，若學生引用資料回答時，極有可能達致偏頗的結論，偏望全面、客觀的歷史事實，「眾所周知，日本當年發動對華侵略，抗日戰爭造成數以千萬計的同胞喪失」。他續指，公開試題出現偏頗設計，與指引不符，傷害國民感情，對此深感遺憾。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。

題目沒討論空間 「答案只有弊」



楊潤雄又指，題目無論在題目設計、資料選取、資料與題目的配合，皆不能配合高中歷史宗旨、目標。 他表示，日本在上述年間，發動多次對華侵略，抗日戰爭中有數以千萬計的同胞傷亡，「題目本身無咩討論空間，答案只有弊，唔會有任何利」，故不適合作為教學之用，更不適合公開考試評核考生能力之用。



陳碧華：讀歷史要嚴肅有敬意 有啲歷史事件唔可以開放討論



在記者會上，有記者追問，考生除援引資料外，亦可引述自己知識作答。教育局首席助理秘書長陳碧華回應指，題目提供資料選材，而資料本身已有傾向性，「讀歷史要嚴肅，有敬意態度，有啲歷史事件唔可以開放討論。」她補充，歷史是很嚴謹，不少學者已有共識，這條題目應教學生國民感情、民族歸屬感，以及中日關係方面的合作、衝突。