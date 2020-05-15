DSE歷史科談中日關係惹社會爭議　教育局將要求考評局取消試題

2020年中學文憑試歷史科（世史科）昨日（14日）開考。今屆卷一第二題問及考生是否同意，「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，並要求參考資料，就學生所知，解釋答案。 試題引來社會爭議，教育局更於昨日（14日）晚上發聲明，指試題具「引導性」，考生可能因而達至偏頗的結論，「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，對公開試出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。 教育局局長楊潤雄今午會見記者時表示，下周一教育局會派員到考評局了解出題審題機制，並會檢討現行機制確保教局在文憑試監管機制，同時會要求考評局取消該試題；楊潤雄指做法非施壓，又稱做法負責任。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。

楊潤雄指，教育局有責任頒布課程及評估指引，有責任維護教育專業，他指該題目提供資料選取相近 ，公開試題出現具引導性，令人偏頗的設計，不能反映學生應有知識表現，與指引不符，傷害國民感情，令人感到偏頗、遺憾。

他又指，會與考評局跟進，第一，下周一會派出質素監管同事了解出題與審題的機制，是次準備考卷過程有無嚴謹跟進機制；第二取消該試題，作出調整；第三引起社會關注，局方會檢討機制，長遠確保文憑試及試卷質素。

被問及題目取消試題，但有題目屬開放式答問題型，學生可選不同立場作答，是否嚴重到要取消時，楊潤雄強調，今次題目不論題目設計、資料選取、資料與題目不能配合歷史目標 ，日本在上述年間，多次侵華，有同胞傷亡，並無討論空間，答只有弊，不會有利；他又重申，試題提供資料相近，日本提供援助，會引導為利大於弊，與歷史的民族理解不符合，而且資料只提供1905、1912年資料，以及要求1900至1945作答， 令考生利用有限資料去概括評論，「題目不能公平評估學生應有的知情及分析 」。

他又指，考評局是法定機構，獲局方委託及賦權舉辦文憑試，因此局方有責任查看評卷模式，能否為重要考試，提供公平公正尊業、有信度，培養青年人下一代，培養國民、世界公民意識。未來要做的一項工作。