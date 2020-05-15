DSE歷史科談中日關係　考評局蘇國生：開放題目評核考生高階思維

2020年中學文憑試歷史科（世史科）周四（14日）開考。今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案，試題惹來建制派狙擊。教育局昨日（14日）晚上發聲明，對公開試中出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。 教評局秘書長蘇國生今天（15日）被問到是否認為事件被政治化，他指出，不同學科均會透過開放式問題評核考生的高階思維，考生以不同角度提供看法，閱卷員會按評卷準則就考生表現作評核。

2020年中學文憑試歷史科（世史科）周四（14日）開考。今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。試題引來建制派議員及教育評議會批評。

仍未開始閱卷程序 不宜就試題作出評論

蘇國生讀出昨晚考評局發表的聲明，指周五（15日）發表聲明回應事件，稱歷史科考試剛完成，仍未開始閱卷程序，目前實不宜就試題作出評論，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益，又強調考評局十分重視教育局及外界對今年歷史科試題的意見，將會嚴肅跟進處理，並對有意見認為試題可能嚴重傷害了在日本侵華戰爭中，受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴深感遺憾。



聲明強調，考評局作為獨立的法定機構，致力以公開、公平、誠實及問責的原則，管理及舉辦各項公開考試，將一如既往確保考生是次考試的表現得到公平及準確的評核，並重申一如其他科目考試，歷史科設有「審題委員會」，委員的背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師及/或校長、課程及學科專家等，依據該科《課程及評估指引》與《評核大綱》擬定試題及評卷指引。經詳細討論，「審題委員會」成員一致接受之後才正式定稿。

聲明最後指，考評局十分重視教育界的專業意見，每年公開考試後，包括歷史科在內的文憑試各科目都會進行不同形式的檢討，包括教師問卷調查、海外審查、試卷質素審查，以及科目委員會的試後檢討；檢討結果均會提交負責來年考試的「審題委員會」跟進，讓他們在擬題時作參考，以確保試卷的質素及持續改進。