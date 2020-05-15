新冠肺炎︳私人飛機師確診　一個月前測試曾呈陰性　女友早前確診

新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（15日）新增一宗輸入個案，累計個案1053宗（包括一宗疑似個案）。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，患者是43歲男私人飛機師。他曾於3月到過倫敦、法國和美國，其女友早前已確診。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，第1053宗個案曾到北大嶼山醫院急症室求診，其後轉到瑪嘉烈醫院。他曾入住北大嶼山醫院骨科病房，逗留了30分鐘，同房有8名病人，亦有10名醫護有接觸他，無人屬密切接觸者。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第1053宗患者是43歲男私人飛機師，於3月3日起到過倫敦、法國和美國，並於3月31日回港。他曾於3月16日發燒，兩日後自行痊癒，故沒有求醫。在4月中，衞生防護中心為他進行病毒測試，結果是陰性。

他懷疑自己曾經確診，在本月9日再到私家醫院檢驗抗體，驗出體內有病毒抗體。他前日在大嶼山醫院獨自進行水上活動時，手指受傷，先後到北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院求醫，病毒測試結果是陽性，但病毒量低。

患者居於東涌藍天海岸

患者居於東涌藍天海岸的水藍天岸，在港期間大部份時間在家，期間曾到超市逗留數分鐘，沒有與其他人接觸。張竹君表示，男患者在4月中的病毒測試未有驗出病毒，相信是因為他當時體內的病毒量已經很低。

患者的女朋友是早前已確診的第743宗個案，二人曾於3月15日、16日見面，其後女方於3月24日感到不適，被驗出病毒，二人再於5月9日亦見過面及用膳。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

第1053宗個案曾到北大嶼山醫院急症室求診，其後轉到瑪嘉烈醫院。（資料圖片／龔嘉盛攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，第1053宗個案曾到北大嶼山醫院急症室求診，其後轉到瑪嘉烈醫院。他曾入住北大嶼山醫院的骨科病房，逗留了30分鐘，同房有8名病人，亦10名醫護有接觸他，包醫生、護士、病人助理。患者被驗出樣本陽性後，隨即轉到傳染病中心，並進行了血清測試，現時情況穩定。

何又說，患者無上呼吸道感染病徵，在院內一直有戴口罩，醫護人員為他抽鼻液時有戴N95口罩和穿保護衣，院內無人屬於密切接觸者。