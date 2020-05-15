【新冠肺炎】Nature發論文被指一圖多用　中國醫科院稱誤用圖片

中國醫學科學院於5月7日在國際期刊《自然》（Nature）雜誌發表了一篇有關新冠病毒的研究論文，此後有外國研究人員指出，論文內兩個不同對照組的肺部病理組織學圖片疑似是同一張圖片。 對此，中國醫學科學院道歉，稱論文中誤用一張病理組織學圖片，現已通過電子郵件與《自然》雜誌聯繫，重新提交了正確的圖片。

中國醫學科學院醫學實驗動物研究所傳染病動物模型研究團早前發表了《新冠病毒在hACE2轉基因小鼠中的致病性》研究。研究對帶人類ACE2並感染新冠病毒的6至11月大的轉基因小鼠進行新冠病毒感染並觀察14天，以研究病毒的致病性，實驗設立了兩個對照組。

斯坦福大學前研究員伊麗莎白·比克（Elisabeth Bik）隨後在Twitter上指出，論文中兩個不同對照組的肺部病理組織學圖片，右下部分和左上部分完全重疊，疑出自一張圖片。

Elisabeth Bik劃出了疑似可重疊的部分。（Twitter）

對此，中國醫學科學院發表聲明稱，「5月13日，我們注意網上對該論文中的病理組織學圖片提出質疑。我院對此高度重視，立即責成醫學實驗動物研究所進行自查並作出說明，組織有關專家和學術委員會對相關問題進行核查。」

聲明表示，經核查，中國醫學科學院學術委員會形成以下意見：原始實驗分組與論文一致，相關的實驗記錄與實驗數據齊全，與論文結果一致；論文確實誤用了一張病理組織學圖片；研究論文中的柱狀圖系由繪圖軟件生成，與原始實驗數據一致。

聲明強調，該院對本系統下屬單位在論文寫作過程中由於疏忽而出現的誤用圖片深表歉意，並表示「將在今後嚴格加強對科學研究的管理，要求科研人員對論文數據和圖表進行認真細緻和嚴謹的審核」。

除圖片異常之外，還有學者質疑，實驗採用6至11月的小鼠是否年齡過大，數據是否可用。研究團隊在同行評議文件中回應稱，在提交手稿後，團隊又採用了4至5個月的小鼠進行了實驗，觀察到類似的臨床表現和病理變化，未發現明顯差異。