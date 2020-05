【新冠肺炎】特朗普威脅切斷中美關係　中方：當前應加強抗疫合作

新冠肺炎(COVID-19)疫情下,中美關係持續引發國際關注。近日,美國總統特朗普(Donald Trump)威脅切斷所有中美關係,中國外交部予以回應。

在今天(15日)的中國外交部例行記者會,被問及相關問題時,發言人趙立堅回應道,「保持中美關係穩定發展,符合兩國人民的根本利益,也有利於世界的和平穩定。當前中美雙方應該繼續加強抗疫合作,儘快戰勝疫情,救治病人,恢復經濟和生產,但這也需要美方同中方相向而行。」

美國新冠肺炎疫情仍很嚴峻,但特朗普政府將應對疫情不力的責任歸咎於中國。(Reuters)

特朗普5月14日接受霍士商業頻道(Fox Business Network)訪問,對於中美兩國達成第一階段貿易協議後不久,新冠肺炎(COVID-19)疫情就開始爆發,他稱對中國感到非常失望。

他在訪問中又表示,美國方面有很多事情可以做,甚至稱可以切斷與中國的整個關係(cut off the whole relationship),他稱一旦如此,美國會省下5000億美元。

同日,當被記者問到切斷與中國的關係是什麼意思時,他回應說:「我們拭目以待,拭目以待。」他還說:「我們對中國不滿,一份偉大的協議的墨跡未乾,突然,一場瘟疫從中國擴散出來。我們非常不高興。」

「切斷所有中美關係」這一言論被認為是特朗普迄今為止對中國隱瞞疫情做出的最強烈的評論。特朗普過去曾多次稱,美方跟中國貿易每年損失5000億美元。此數字是美國每年進口中國商品的大約金額。

對此,中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進於5月14日在其個人微博發表評論稱,「特朗普聲稱,美國可以切斷整個中美關係,這樣美國可以節省5,000億美元。但就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒劑來殺死身體裏的病毒,大家記住這一點,在聽他說要切斷與中國的整個關係,就不會吃驚了」。

另外,胡錫進還表示,「特朗普的表現越來越超出老胡和世界上很多人對一位正常大國總統的想象力」。

5月15日,《環球時報》刊發題為《特朗普在錯誤時間對華發錯誤威脅》的評論回擊說,特朗普是第一位說出要切斷同中國整個關係的美國領導人,他的這一表述可以說在美國的鷹派言論中也走到了前頭。